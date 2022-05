Gustavo Petro ataca a Federico Gutiérrez: “tu secretario de Seguridad era de la Oficina”

En medio del debate organizado por la alianza entre SEMANA y El Tiempo, los candidatos presidenciales Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo expusieron sus propuestas ante el país. Hablando sobre el Clan del Golfo y el paro armado ocurrido tras la extradición de alias Otoniel, se presentó un duro enfrentamiento entre los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas.

“Hay que combatirlo, no puede pasar lo que pasó. Se apoderaron de seis o siete departamentos como si nada ocurriera. Yo de presidente voy a estar ahí desde el primer segundo. Lo que sí es muy grave es ver cómo el Clan del Golfo, en muchas regiones, les dice a las comunidades que tienen que votar por Petro y que no puede aparecer un solo voto por Fico”, dijo el candidato, aprovechando la oportunidad para atacar a su principal contrincante.

Luego Petro solicitó su derecho a réplica porque su contrincante se pasó del tiempo y lanzó un “ataque personal, incluso señalando un delito”.

“El Clan del Golfo está ligado a la Oficina. Tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar porque no macartizo. Uno de los integrantes de esa oficina fue parte de su gobierno, Federico”, señaló Petro.

Gutiérrez se defendió sacando a relucir sus cifras de seguridad, asegurando que la acusación es un invento de la campaña de Petro.

“Eso no es cierto. Si alguien combatió esas estructuras criminales, fui yo. Si alguien logró las capturas de ellos, fui yo: 160 capturas de jefes de estructuras criminales. 3.000 integrantes de estructuras criminales. Por algo me querían matar, otra cosa es que quieran inventarse eso de parte de su campaña y generar un nuevo relato. Nosotros atacaremos a todas las estructuras criminales y no aceptaremos una alianza, como ustedes la han aceptado”, aseveró.

Petro, por su parte, reiteró que el secretario de Seguridad de Gutiérrez pertenecía al grupo criminal. “Imagínese, cuidando la seguridad de los medellinenses. Un miembro de la Oficina”.

“Eso no es cierto y ahí está el tema de administración de justicia”, dijo Gutiérrez, interrumpiéndose con Petro. El candidato del Pacto Histórico agregó que el exfuncionario “está preso”.

“Eso no es cierto. Está libre. Sigues mintiendo, Gustavo. Como cosa rara”, dijo. Petro siguió reiterando que el exfuncionario tenía un proceso por el supuesto vínculo con el grupo criminal; Gutiérrez siguió negándolo.

El hostil intercambio entre los candidatos solo fue interrumpido por Sergio Fajardo, quien obtuvo la palabra después de largos minutos de pelea entre ambos punteros de las encuestas.

Petro también habló sobre el supuesto plan para suspender las elecciones presidenciales. En medio de la alerta, el candidato convocó a Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo a una reunión para hablar sobre ese tema.

“Ya vienen más o menos unos dos meses de ambientación por parte del presidente del Congreso, por parte de varios de los directivos del movimiento uribista, por parte del expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Álvaro Uribe, anunciando la necesidad de suspender el registrador Alexánder Vega, quien actualmente dirige el proceso electoral, incluso aduciendo que se ha prestado para fraudes del Pacto Histórico cuando lo único que hicimos fue recuperar 700.000 votos que se nos habían ocultado en las elecciones del Senado”, afirmó.

“Si se suspende al registrador en días previos de las elecciones, prácticamente queda sin conducción institucional el proceso electoral, y alguna campaña, aquí no presente, nos advirtió que eso iba a suceder el martes y encendimos las alertas”, destacó Petro.

La única campaña que no asistió al debate presidencial fue la de Rodolfo Hernández porque el candidato, después de confirmar su asistencia al diálogo entre los candidatos presidenciales, no llegó.