Con la selección de Castillo, el candidato presidencial cumple su palabra de escoger una fórmula vicepresidencial que no sea política, menor de 50 años, académica, y que no esté rodeada de ningún tipo de interés electoral. Aunque la vicerrectora universitaria no es un rostro conocido, Hernández tiene claro que no es necesario porque él es el candidato y tiene que atraer a los electores con su estilo propio de hablar y hacer política.