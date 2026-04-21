Niñas, niños y adolescentes dialogarán con aspirantes presidenciales en Bogotá

En Colombia, cerca de 14 millones de niñas, niños y adolescentes no participan en procesos electorales, aunque se ven afectados por las decisiones públicas. En este contexto, la coalición NiñezYA y World Vision Colombia participarán en el conversatorio de niñas, niños y adolescentes con candidatas y candidatos a la presidencia 2026, que se realizará el 22 de abril en Bogotá.

El evento tendrá lugar entre las 9:30 a.m. y las 12:00 p.m. en el Auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Allí, participantes de distintas regiones del país dialogarán directamente con aspirantes a la Presidencia, en un espacio centrado en sus inquietudes y expectativas.

De acuerdo con World Vision, este tipo de escenarios busca reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, con capacidad de incidir en decisiones públicas. “Escuchar a niñas, niños y adolescentes no puede ser un acto simbólico ni aislado. Es un compromiso que debe traducirse en políticas concretas que garanticen su bienestar, protección y desarrollo integral. Este conversatorio es una oportunidad para que quienes aspiran a liderar el país demuestren, con hechos, qué lugar ocupa la niñez en su visión de Colombia”, señaló Daniela Esguerra, líder de género y advocacy de World Vision Colombia.

Las intervenciones de los participantes se sustentan en procesos como ‘El país de mis sueños’, en el que miles de menores expresaron su visión de un país sin hambre ni violencia y con acceso a derechos básicos.

Por su parte, la coalición NiñezYA reiteró: “Somos imparciales frente a partidos, candidatos y programas; nuestro compromiso irrenunciable es con los derechos de la niñez. Por eso, esperamos reunirnos con todas las campañas. Uno de los propósitos centrales de estos acercamientos es que las candidaturas firmen el compromiso con el desarrollo de la niñez, un ejercicio que NiñezYA sostiene desde 2018 y que en las dos últimas elecciones presidenciales fue suscrito por todas las fórmulas en contienda. Esperamos lo mismo de las 13 candidaturas que compiten en 2026”.

El conversatorio será abierto al público mediante inscripción previa.