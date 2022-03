Elecciones 2022 | ¿Cuál es el salario ideal que se debe ganar un médico en Colombia? Esto respondieron ‘Fico’, Íngrid y Petro

Los candidatos presidenciales debatieron sobre el sistema de salud en Colombia en medio del cara a cara de SEMANA y El Tiempo.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, cuestionó por la cifra que deberían ganar los médicos en el país.

Federico Gutiérrez no se refirió a una cifra concreta, pero pidió que tengan mayor remuneración. “Tienen que tener una buena remuneración el personal médico y asistencial, de acuerdo también a su especialidad”, aseguró ‘Fico’.

Dijo que deben tener garantías de vinculación, criticando que en el sistema actual no las tienen. “La mayoría no tienen prestaciones y todas las posibilidades”, comentó el aspirante del Equipo por Colombia. Aclaró que si es presidente, lo conversaría con los gremios médicos.

Por su parte, Gustavo Petro dijo que supuestamente en su alcaldía en Bogotá ya implementó un modelo en el que les pagaba a los médicos generales 6 millones de pesos por visitar los barrios de la capital, mientras que las EPS pagaban 2.700.000 con especialización.

Íngrid Betancourt tampoco dio una cifra exacta, porque según ella eso es “populismo”, aunque aclaró que el problema es la informalidad de las personas de la salud. “Tienen que acumular contratos para poder más o menos sobrellevar y enfrentar su vida cotidiana. Lo que tenemos que mirar es cómo les vamos a corresponder a ellos no solamente para que tengan un trabajo digno, sino para que tengan todas las prestaciones sociales que no tienen”, señaló la candidata de Oxígeno Verde.

Petro agregó que si lo que se busca es que un médico o cualquier persona que trabaje en el sistema de salud pueda tener un buen sueldo y prestaciones en un contrato a término indefinido, debe ser empleado directo del hospital.

Dice que el problema es cuando la entidad es pública y lo emplea, y la EPS no responde por ese sueldo. “No tiene fondo, no puede hacerlo. Por eso el hospital público-privado tiene que llevar a nivel de esclavitud y tercerización la planta de personal cualquiera que sea su calidad profesional”, comentó.

Y que la única manera de lograr empleo digno, según él, es que no haya intermediarios. “No hay otra manera”, dijo. “Es que el Estado pague directamente con los recursos de la salud al hospital público”, agregó el líder de la Colombia Humana.

Con respecto al tema de la salud, Federico Gutiérrez dijo que no acabaría en su totalidad con las EPS, como sí lo propone Gustavo Petro. Fue contundente en que la que no esté funcionando la liquidará. “EPS que no le cumpla a la comunidad, se liquida”, dijo.

Puso de ejemplo que en su administración en Medellín recibió a Savia Salud, que es de característica mixta, es decir, publico-privada. ‘Fico’ dijo que la recibió con casi 800.000 millones de pesos de pérdidas acumuladas. “La recuperamos y no pusimos en riesgo a los más de 1 millón 700.000 usuarios que tenía el sistema, que eran los más pobres y vulnerables del departamento”, afirmó el exalcalde.

Por eso pidió que sean fortalecidas y que el sistema funcione para (la) gente que más lo necesita con un servicio de calidad. Asegura que si la EPS se hubiera liquidado, lo que estaba en juego era la salud de miles de personas. “Lo que hicimos fue salvar vidas”, comentó Gutiérrez.

Petro lo controvirtió y dijo que “es más de lo mismo”. Señaló que en el país se han liquidado 105 EPS y que por eso las acabaría en un eventual gobierno suyo. Además, que para solucionar los problemas del sistema como las filas, la falta de garantías para el personal de la salud, entre otros problemas, debe quitarse esa intermediación.

“La intermediación se llama EPS, unas entidades privadas que administran exclusivamente recursos públicos, sino es retórica”, comentó Petro.

Íngrid Betancourt aseguró que se desviaron del tema. Volvió a traer a colación el tema de la corrupción y mencionó que muchas veces las EPS se les da a los “amigos”, como favor a los gobernantes y a los congresistas. “No estamos hablando del problema”, señaló.

“¿Por qué vamos a hablar de las EPS si finalmente lo que tenemos que confrontar una vez más son los efectos de las maquinarias. Ahí estamos en pleno del debate, este es un problema de corrupción”, criticó Betancourt.