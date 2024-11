Luis Gilberto Murillo, en debate vicepresidencial 2022: “En este país la gente está jodida”

Posteriormente, el exministro de Ambiente sostuvo que lo importante es plantear distintas visiones de país, “no descalificarse unos a otros (...) A quién le interesa qué acuerdo hacemos nosotros con el expresidente Gaviria, o con el expresidente Santos o con el expresidente Uribe, etc. No. Aquí lo que le importa a la gente es que le planteemos soluciones concretas, y tienen que ser pensando en el nuevo orden global económico que existe, tiene que ser con base en la protección de los activos naturales y con base en nuestros activos culturales”.

Los problemas de la Colombia profunda

No obstante, precisó que aunque hay mecanismos de política pública para tal fin, como el catastro multipropósito, han estado retrasados. En ese sentido, anotó que aún no hay un dato preciso sobre los baldíos que tiene la nación porque el Gobierno no ha implementado dicha herramienta. De igual forma, mencionó que es posible distribuir la tierra sin afectar la propiedad privada.