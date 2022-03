Elecciones 2022 | Íngrid Betancourt: “Sergio Fajardo está ausente, él no es el líder para esta contienda”

La candadita a la Presidencia Íngrid Betancourt aseguró que ella es la líder y representante del centro, esto en medio del debate realizado entre la alianza de SEMANA y El Tiempo, luego de que se le cuestionara acerca del resultado de las votaciones en las consultas de la jornada electoral del Congreso este domingo 13 de marzo, cuando quedaron los bandos de ideologías políticas divididos.

Ante la pregunta sobre dónde quedaba el centro, Íngrid aseguró que ella era la representante de ese sector del espectro político, ya que Sergio Fajardo había tenido una baja votación, lo que significaba que no era el líder que el pueblo colombiano estaba prefiriendo.

“Lo represento yo. Sergio Fajardo está ausente, el debió estar acá, lo invitaron, él debió estar acá, pero él está mandando un mensaje muy claro al país, él no es el líder para esta contienda”, fueron las palabras de la candidata por el partido Verde Oxígeno, haciendo énfasis en la ausencia de Fajardo en el encuentro de candidatos a la Presidencia, ya que este fue invitado al debate, pero no participó.

Entre tanto, la aspirante a la Presidencia continuó su discurso recordando el tema de las maquinarias, afirmando que los otros candidatos estaban trabajando de la mano con este tipo de estrategias electorales, como ya se lo había dicho al exprecandidato Alejandro Gaviria, además de ser el disgusto que la llevó a salir de la Coalición Centro Esperanza, al no estar de acuerdo con esto.

“Es una contienda diferente, ustedes están sumando maquinarias por un lado y por el otro. Nosotros queremos sumar a los colombianos por un lado diferentes. Esto no es un problema de izquierda o de derecha, aquí hay populismos de izquierda, hay populismos de derecha”, agregó Íngrid, proponiendo su forma de sumar votos para llegar a la Casa de Nariño.

Según la candidata, en lugar de usar “maquinarias”, ella sumaría de una forma diferente; desde el centro su propuesta es no ir con los populismos que se plantean desde ambos extremos políticos, afirmando que estos dos solamente se “mandaban la pelota” de un lado a otro, pero continuaba “el mismo sistema de corrupción, los mismos escándalos”, mismos que ella buscaría acabar.

Al lanzar su propuesta, asegurada desde el centro, también continuó asegurando cómo lo iba a lograr, diciendo que en una primera instancia se debía luchar en contra del “odio” que estaban lanzando los extremos, por lo que se debería dejar a un lado la izquierda o la derecha y unirse con “amor”.

“Con amor por Colombia, con ganas de que este país salga y viva de otra manera, no con el odio que destilan los extremos. Lo vamos a unir de otra manera, no por ideologías, yo no tengo problema ni con la izquierda ni con la derecha, hay gente extraordinaria en los dos bandos”, aseguró la candidata del Verde Oxígeno.

A reglón seguido, sentó su posición acerca del tema de la “paz”, afirmando que se debían fortalecer los acuerdos de paz; sin embargo, también resaltó que hay otros tipos de esta misma paz que se deben establecer para el bien del país, como la económica.

“También hay miedo económico, porque lo que nos están ofreciendo es expropiaciones, es utilizar los impuestos como garrote para castigar a los enemigos políticos o para darle prebenda para los que acompañan una campaña, es decir, esto es lo que tenemos que terminar, esta manera de ver el país, en el cual vuelven a subir los unos o los otros; son lo mismo, como decía Fico, entre la guerrilla y los paramilitares es la misma cosa, pues para mí, entre la izquierda y la derecha, es la misa cosa”, confirmó Íngrid, recalcando que los extremos políticos serían el problema de la política colombiana.