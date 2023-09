Agmeth Escaf revela otro hecho que está viviendo por cuenta de la polarización política y menciona a su hijo

“No me arrepiento”

Ante la pregunta sobre si se arrepentía por haber incursionado en la política, Escaf respondió: “no me arrepiento. Desde el momento que acepté este reto, y que hemos llevado a buen término (...), yo no aborto nunca un proyecto. Las personas que me conocen saben exactamente que voy hasta el final porque, además, sé cuáles son las consecuencias ”.

Invitación a las personas que lo insultaron

“A esas personas que me insultaron las invito. Me pueden escribir, nos podemos sentar. Yo soy un hombre conciliador (...). Necesito que nos sentemos y dialoguemos al respecto, porque aquí no es solamente el espectro político el que se afecta, eso es válido. Pero se afecta una familia -mi familia está afectada-, se afecta a un grupo de personas alrededor de nosotros que no estaba de acuerdo con eso. O sea, afecta el estadio, la comunión, se afecta a la Selección. Ya estaban afectando hasta a la esposa y la niñita de Lucho (Díaz)”, indicó el representante.