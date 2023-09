Agmeth Escaf desmiente incidente con la esposa de Luis Díaz y dice que fue todo lo contrario: “me dijeron comunista, guerrillero”

“Me lanzaron una cerveza en la cara”

“Pero ya cuando llegamos a las agresiones físicas; me empujaron, me lanzaron una cerveza en la cara. Además con mi familia, mi esposa, mis hijos, etc. Ya después de tantos insultos y tanta agresividad, decidí retirarme y buscar otro espacio para poder ver el partido. Me recibieron unos amigos en un palco y ahí pudimos disfrutar con una profunda tristeza”, destacó.