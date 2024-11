Elecciones en Estados Unidos 2024 entre Kamala Harris y Donald Trump | “ Yo creo que ninguno de los dos candidatos es bueno”

Según dijo, ella no ve que haya cambios significativos de la política estadounidense hacia Colombia, así gane uno u otro. Sin embargo, afirmó que es clara afinidad del gobierno colombiano con la candidata Kamala Harris. “Yo sinceramente no veo un cambio sustancial, creo que el cambio sí será en el Palacio de Miraflores (en Caracas, Venezuela) si gana Trump. No saben qué botón va a apretar, no creo que duerman”.