¿Es irrelevante que Petro tenga un lápiz es sus discursos? Rita Karanauskas dice que sí tiene un importante significado corporal

“Algunos, ojalá cada vez menos como Olmedo, piensan es en robar. El robo en el Estado se acabará si vigilamos más, si no vendemos el voto, oiga, si nos damos cuenta que lo que debemos hacer en la vida es cómo ayudar y no solo cómo ganar más dinero. Ayudar y no solo ganar”, señaló el presidente Petro en su intervención del 22 de septiembre pasado.

En esta y otras intervenciones, el presidente Gustavo Petro siempre tiene un lápiz en su mano. ¿Significa algo, es irrelevante, qué dice esto en el lenguaje corporal? Rita Karanauskas respondió: “Nosotros aprendemos lenguaje corporal de los 0 a los 7 años y los hábitos se forman en ese momento. Que tenga un lápiz solamente me hace saber que es algo que aprendió y es habitual. ¿Qué es lo que hay que mirar con el lápiz? Si aumenta o disminuye la velocidad en lo cual lo mueve. Que lo mueva es un hábito, no me dice nada, lo que me dice es la velocidad. Cuando una persona se estresa mueve un pie, mueve el lápiz, un anillo, generalmente la velocidad aumenta”.