Experta en análisis no verbal dijo qué hay detrás del “me quieren matar” de Petro: “Hay una estrategia y una comedia”

Los más recientes discursos del presidente Gustavo Petro no han pasado por alto, teniendo en cuenta el lenguaje utilizado, sus mensajes repetitivos y hasta agresivos.

En Vicky en Semana , Rita Karanauskas, experta en análisis no verbal, dijo qué denotaba del presidente Gustavo Petro e hizo énfasis en la insistencia de él en varios eventos respecto a que supuestamente hay un plan para acabar con su vida.

“Lo primero es que tuviera paranoia, yo creo eso. Por el otro lado, se vuelve un cuento bien interesante ‘que me quieren matar’ y alrededor de eso gira y con fuerza. Es también estratégico porque: ‘que me quieren matar, todo lo que están haciendo contra mí’. Él es una persona que se siente brillante, no. Entonces, imagínese desde ese punto de vista uno tan brillante y que lo quieran matar”, dijo Karanauskas.