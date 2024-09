El significado de que el presidente Petro tenga los hombros caídos hacia adelante en sus discursos, según Rita Karanauskas

Rita Karanauskas, administradora de empresas reconocida en Colombia por el análisis de la comunicación no verbal, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Karanauskas analizó, en primer medida, el reciente discurso que el presidente Gustavo Petro ordenó retransmitir a nivel nacional durante el domingo 22 de septiembre.

“Interrumpo un poco su tiempo para comentar varias situaciones que atraviesa nuestro país. Les pido disculpas por ello, pero creo que es importante. Usted habrá visto hoy, ayer, y en todos estos días y meses noticieros por la televisión o por la radio que casi todos se dedican en todo momento a atacar mi persona, mi familia, la figura del presidente y el gobierno. Algunos de ustedes las creerán, otros verán y oirán con desconfianza, otros y otras no miran los noticieros ya. Pero nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia. Por eso hablo desde las redes y por este medio”, dijo el jefe de Estado.

“Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi gobierno ni con las reformas que propongo. En lugar de argumentar de frente y debatir, usan sus medios para la bajeza y el insulto a mi persona y mi familia. Qué bien que salieran al debate. El debate de frente ha sido mi costumbre, y debe ser una costumbre de la sociedad”, agregó el jefe de Estado.

Sobre el particular, Rita Karanauskas dijo que “veo una conversación muy plana, no cambia de gestualidad durante todo el video, fuertemente pareja, por decirlo de alguna manera, no está conectando tanto con su emocionalidad”. De igual manera, dijo, los “hombros generan químicos dentro de nuestro cuerpo y cuando los hombros caen hacia adelante la persona tiene más frustración que bienestar. Tiene más frustración que bienestar. El bienestar es más característico con los hombros hacia atrás”.