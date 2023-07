Gustavo Bolívar dice que no se arrepiente de haberles dicho “cerdos” a los policías

El ahora aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, fue cuestionado en medio de su entrevista para Vicky en SEMANA, sobre la vez que se hizo un comentario despectivamente hacia a un grupo de policías en medio del Paro Nacional de 2021, momento en el que el exsenador aprovechó para defender su posición y reiterar que no tiene arrepentimientos sobre esto.

“Yo nunca he tenido malas relaciones con la policía”, comenzó diciendo el aspirante a la alcaldía. Y continuó: “El video que editó el señor expresidente Uribe, toma un pedacito de mi video en el que dice ‘cerdos policías’, y yo me estaba refiriendo a cuatro policías de Popayán que violaron a una niña y que se suicidó posteriormente” , sentenció Bolívar.

“Como padre de esa niña, yo me sentí en la obligación de hacer esa protesta, son las palabras que me brotaron en ese momento”, indicó el exsenador del Pacto Histórico, afirmando que sus comentarios fueron en esa ocasión, motivados por la situación que se vivió en Nariño y resaltando que no ha tenido conflictos con las autoridades.