“Iván Velásquez era un activista vestido de magistrado auxiliar; ahora es un activista vestido de ministro”

“Fueron momentos muy complicados para la política nacional, era una polarización muy dura. Yo soy una persona firme en mis convicciones, no me arrugo, siempre digo la verdad (...). Estoy absolutamente segura de que fue un acuerdo oscuro que se hizo para ir contra el Estado de derecho, contra el Gobierno en ese momento. Yo creo que fue, definitivamente, una orquestación ”, aseguró Gutiérrez.

“Yo era la presidenta del Congreso. En ese momento había órdenes de captura permanentemente por cuenta de la parapolítica, y la forma de acabarlo a uno no era con un tiro, sino que era con un señalamiento moral. Eso fue lo que a mí me hicieron, y no era contra Nancy Patricia Gutiérrez como persona, sino por lo que representaba políticamente: presidenta del Congreso, aliada del presidente (Álvaro) Uribe, y eso fue lo que ocurrió”, continuó en su relato.