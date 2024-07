Le dicen a Petro en vivo que deje la “arrogancia” y suelte el celular: “Hay que tener menos actividad en Twitter”

Este anuncio, como era de esperarse, ha generado bastante polémica en Colombia, pues hace menos de dos años fue aprobada una reforma tributaria, que, al aparecer, no ha tenido los resultados esperados. Uno de los últimos en pronunciarse sobre este tema fue José Manuel Restrepo.

“Tampoco es un buen momento en materia fiscal. Entre otras, además, porque sabemos que tenemos que hacer un recorte de casi 50 billones de pesos, Me parece que ese no es necesariamente el camino y, además, puede ser muy demorado, porque esto seguramente no se logrará de aquí al cierre de este año”, precisó.