Le recuerdan a Gustavo Petro las veces que guardó silencio ante la dictadura en Venezuela: “ha sido cómplice”

Son varios los gobiernos que han rechazado la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Los señalamientos de fraude han sido insistentes y reclaman que el legítimo ganador en los comicios fue el candidato de la oposición, Edmundo González.

Pese a que las elecciones fueron el pasado domingo, el presidente Gustavo Petro esperó tres días para emitir su pronunciamiento oficial. A través de la red social X, publicó un mensaje que ha dividido opiniones. En el espacio de Vicky en Semana, voces políticas opinaron.

El senador Miguel Uribe rescató que países con gobiernos socialistas, como Chile, Brasil y México, ya se han pronunciado. Sin embargo, para el caso de Colombia, comentó que la declaración del presidente Petro fue ‘tibia’.

“Es claro que Nicolás Maduro ya se quitó la máscara, ya es un dictador. Siempre supimos que era un dictador, pero, de alguna manera, tenía vicios de legalidad, trataba de aparentar. Hoy sabemos que es un megadictador”, anotó el congresista del Centro Democrático.

Luego, se refirió puntualmente a lo que dijo que el presidente Gustavo Petro y sostuvo que “en Colombia nunca habrá paz, si en Venezuela no hay libertad”.

“El régimen dictador de Venezuela ha sido patrocinador de la violencia en Colombia (...). Además de la libertad en Venezuela, nos importa lo que hace nuestro gobierno. El gobierno de Petro ha sido cómplice”, continuó Uribe Turbay. En esa línea, comentó que dicha complicidad no se limita a la actualidad, sino que se remonta varios meses atrás.

El senador Miguel Uribe también hizo un recuento de las veces que, bajo su lectura, el presidente Gustavo Petro actuó como “cómplice” de Nicolás Maduro y su régimen.

“En las negociaciones de Barbados, por ejemplo, Gustavo Petro trató de ser articulador, y todas las promesas que hizo Venezuela las incumplió, y guardó silencio. Durante toda la persecución a María Corina Machado, Petro guardó silencio. Todas las irregularidades que hemos visto en el proceso y Petro Guardó silencio. Ahora, de alguna manera, creo que con una presión muy grande del pueblo colombiano, saca un pronunciamiento tibio que al final no desemboca en nada. Acá ya no es que haya dudas o no; ya es evidente el fraude”, expresó en el espacio de Vicky en Semana.

“Es su amigo”

A su turno, el senador Mauricio Gómez Amín calificó como “floja” la intervención del presidente Petro. En consecuencia, señaló que al mandatario “le falta rigor y ponerse de lado de la democracia”.

“Fingen sorpresa, pero Maduro lo cantó. La semana pasada dijo: ‘yo me quedo a las buenas o a las malas‘, ¿y qué dijo Petro? Absolutamente nada. Maduro dijo: ‘de aquí no me saca nadie’, y Petro no dijo nada”, recordó el congresista del Partido Liberal.

Gómez Amín precisó que no le impresiona lo que diga Petro, sin embargo, agregó: “me impresiona ver a un demócrata, un exembajador de Colombia en Estados Unidos, como Luis Gilberto Murillo, prestándose para esto. Da vergüenza que no sean rigurosos en pedirle a Maduro, al dictador, que se ponga del lado de la gente buena en Venezuela”.

A su vez, el congresista aseveró que el presidente Petro no tuvo una reacción más directa y fuerte frente al fraude electoral en Venezuela porque Maduro “es su amigo”. “¿Cuántas veces ha visitado Petro a Maduro estos últimos dos años? Ha ido a hablar con él, se ha sentado con él (...). Hemos guardado silencio en todo momento”.

Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. | Foto: Alexa Rochi/Presidencia

“Si cae la dictadura de Maduro, cae un aliado de Petro”

La representante Catherine Juvinao estuvo de acuerdo en que existe un componente de afinidad ideológica entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, lo que explica la ‘tibia’ reacción del mandatario colombiano a la situación política y social en Venezuela.

“Si la dictadura Maduro cae, se le cae un gran aliado al presidente. Si Maduro cae, se le cae un gran aliado al presidente Petro para muchos propósitos”, comentó.

No obstante, Juvinao aceptó que la declaración de Petro en X fue acertada en el sentido que, “tácitamente, no esté aceptando la victoria de Maduro al pedir un escrutinio con todo rigor”.