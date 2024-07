Luz Adriana Camargo es “una fiscal de bolsillo”: Francisco Santos dice que la funcionaria está “haciéndole el servicio a Petro”

El gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el ojo del huracán, después de que salieron a luz pública las revelaciones que hizo ante la corte suprema de Justicia el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.

“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde, e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera”, manifestó el exfuncionario el pasado 25 de junio en el alto tribunal.

Estas revelaciones provocaron una fuerte tormenta política en el país. Uno de los primeros en pronunciarse fue Francisco Santos, quien habló este miércoles en exclusiva con Vicky en SEMANA. El exembajador precisó que esto demuestra que “hay un concierto para delinquir comandado y dirigido” por el mandatario.

“Esa reunión se dio en Palacio. Fue con la venia de quien entonces era el secretario general de Palacio, que es la mano derecha del presidente y que no se mueve sin que el presidente sepa. Esto es la descripción de un concierto para delinquir, cuya cabeza está en el presidente Gustavo Petro, que tiene unos ejecutores que son esos ministros y que tiene unos receptores de la corrupción que son los congresistas”, afirmó inicialmente.

El exvicepresidente de la República, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para cuestionar el trabajo que viene haciendo Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General de la Nación.

“La fiscal está demostrando que no tiene independencia, y que es una fiscal del bolsillo. Yo le di el beneficio de la duda cuando la eligieron, pero meses más tarde, desafortunadamente, tengo que admitir que me equivoque. No ha sido una fiscal que garantice la independencia de la rama judicial”, manifestó.

Luego, puntualizó: “No ha hecho su trabajo, por el contrario, lo que hemos visto es que le está haciendo el servicio a Petro. Pudo dejar su nombre muy en alto, pero en la actualidad no le importa y lo único que está haciendo es trabajar para el presidente. Lo que me parece triste es que esta fiscal, apenas no la necesite, el presidente Petro la va a tirar y desechar”.

Hay que recordar que la servidora pública habló con SEMANA hace unos meses, donde enfatizó que la Fiscalía General de la Nación es un ente completamente autónomo. Asimismo, recalcó que ella no es la fiscal de bolsillo de nadie.