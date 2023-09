“Mucha gente se indigna por la palabra y no por lo que está pasando”: Daniel Quintero habla del madrazo y su agarrón con el concejal Sebastián López

“Muchas veces nos quieren ir durmiendo y decir ‘no, no, no, las formas, suavecito’. Cómo va a ser suave uno con la gente que deja que se pierda la plata pública. Este no es el primer caso: Hidroituango, Antofagasta, Bungee, Orbitel, son el mismo cartel. Yo los llamo el cartel de los 20 billones, que le ha quitado plata toda la que quiera, ha hecho que nos tumben de todas las maneras en Medellín”, agregó Quintero en Vicky en Semana.