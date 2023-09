“Es mitómano, dice mentiras y no se sonroja”: concejal Sebastián López dice que Daniel Quintero está “desesperado”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se vio inmerso en una acalorada discusión con el concejal Sebastián López, quien hace parte del Centro Democrático. Al final de la discusión, el dirigente paisa pronunció duras palabras: “Pa’ no pegarle, hijue...”.

“Mucha gente se indigna por la palabra y no por lo que está pasando”: Daniel Quintero habla del madrazo y su agarrón con el concejal Sebastián López

“ Lo siento completamente desesperado. Lleva, más o menos, una semana entera insultando a los concejales y periodistas (...). Está completamente descuadernado. Yo realmente no sé si él está en todas sus capacidades para poder dirigir la ciudad de Medellín”, le respondió el concejal paisa.

“Es mitómano”

El alcalde Quintero ofreció disculpas a los ciudadanos que, con su comportamiento, pudo haber ofendido. Sin embargo, no las extendió a Sebastián López. “No puedo llamar de otra manera a una persona que le ha hecho tanto daño a Medellín” , sostuvo.

Ante las palabras de Quintero, la réplica de López tampoco fue pacífica: “ obviamente, él es mitómano. Él dice mentiras y no se sonroja ”.

“Medellín está unida en torno a sacar a Quintero”

Tras el agarrón con Daniel Quintero, el concejal Sebastián López destacó que ha recibido el apoyo de la ciudadanía. Además, afirmó que Medellín no está polarizada; al contrario, manifestó que está unida en torno a un objetivo común: “sacar a este señor”.

“Ese pelado no genera ni miedo”

Respecto al video en que quedó registrado el agarrón, el concejal López indicó que, al final, le dijo al alcalde Quintero que no temblara.

“Llevaba tres años sin ir al Concejo, averigua en qué momento no estaban los concejales para ir a hacer una rueda de prensa dentro del Concejo e insultar a los concejales. Cuando yo veo que él está insultando a todo el Concejo y me paro en la mitad de la rueda de prensa, ese pelado se blanqueó , empezó a temblar, se le movía la mano y estaba completamente descontrolado”, narró López en el espacio de Vicky en Semana.

“Yo realmente no le tengo ni miedo. Ese pelado no genera miedo, no genera nada. Qué tristeza”, agregó el concejal refiriéndose al alcalde Daniel Quintero.