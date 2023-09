Daniel Quintero “quedó blanco y empezó a temblar”: concejal Sebastián López expuso extraña actitud del alcalde de Medellín

Igualmente, el ambiente fue tan tenso en el Concejo de la capital antioqueña, que el mandatario local llegó a decir: “Me voy para no pegarle, HP” , después de que el funcionario le reclamó por todas las presuntas irregularidades que ha habido durante su administración.

El cabildante, tras la polémica que se generó en las redes sociales, habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y aseguró que no se arrepiente de decirle a Quintero Calle lo que toda Medellín piensa sobre su Alcaldía.

“Llevaba tres años sin ir al concejo, y averiguó a que hora no íbamos a estar para hacer una rueda de prensa. Cuando yo veo que está insultándonos, salí a refutar porque llevo más de un mes insistiéndole a que salga a dar la cara, para que debatamos el tema de Tigo-UNE” , manifestó inicialmente.

“Quedó blanco y empezó a temblar. Estaba completamente descontrolado y la verdad no le tengo miedo a él. Ese pelado no genera nada, no genera ni miedo, qué tristeza. Yo ayer le entregué el mensaje que toda Medellín le quiere decir”, agregó.