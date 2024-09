Petro no les puso la cara a los camioneros y les metió gol con la subida del ACPM en Colombia: “el paro se salió de control”

No obstante, señaló que nunca recibieron algún tipo de respuesta por parte del jefe de Estado colombiano, que, sin ponerles la cara, firmó el decreto que estableció que el precio del diésel en el país quedó en promedio en 11.360 pesos, dependiendo las variaciones que se reportan en las distintas ciudades.

“Se hicieron los estudios técnicos durante más de un año, además de 13 mesas técnicas. Le dijimos al ministro que no subiera el ACPM, pues era algo contraproducente para el país. Le insistimos que no era el momento, que tocaba esperar la reactivación de la economía”, manifestó inicialmente.

Luego, sentenció: “lo último que nos dijo el ministro Bonilla es que iba a hablar con el presidente Petro y no entregaba el mensaje. Sin embargo, el mensaje del gobierno fue emitir ese decreto que anunciaba la subida del ACPM, por lo cual decidimos apagar los motores”.

“Lo que estamos viendo es el reflejo de una comunidad inconforme. Lo que se viene no es nada bueno, esa es la realidad. Nosotros los camioneros no bloqueamos vías, pero se creció el enano y mucha gente ha decidido protestar de esa manera. Nosotros no tenemos el control sobre toda la población transportadora”, concluyó.