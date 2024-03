“Salgamos a defender esta patria”: inconformes con el Gobierno Petro instan a marchar este miércoles 6 de marzo

“Este 6 de marzo tenemos una oportunidad grandiosa de que podamos montar esa falacia que ha querido vender al país Gustavo Petro y es que el pueblo está con él. El pueblo ya se dio cuenta que el Gobierno de Gustavo Petro no es precisamente del pueblo. No es del pueblo cuando afecta a los más necesitados, por ejemplo, con un aumento en la gasolina el doble. No es del pueblo cuando afecta al empresariado, a todo un país, colocándole impuestos, algo que tanto criticaron de, por ejemplo, el exministro Carrasquilla en el gobierno Duque. Y no es del pueblo cuando está masacrando a la economía de nuestro país. Hoy tenemos una economía negativa. Hemos bajado en importaciones, exportaciones, producción, venta minorista, infraestructura, construcción” dijo en Vicky en Semana.