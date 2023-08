“Van 56 masacres en el año y no vemos el SOS de Alejandro Riaño, Adriana Lucía; no todos son cínicos y hay muchos petristas arrepentidos”

La lectura frente al primer año de gobierno de Gustavo Petro no es favorable, al menos no bajo la mirada del abogado y columnista Jaime Arizabaleta. Según dijo, un nutrido grupo de personas que lo ha contactado para participar en la Marcha de la Mayoría está conformado por “petristas arrepentidos”.

“Me han escrito muchísimo. No todos son cínicos. Por ejemplo, ahora que hablaba Miguel (Uribe) del tema de la seguridad, a mí me extraña que los secuestros hayan aumentado el 90 %, que ya van 56 masacres en lo corrido del año, y no vemos el SOS de, por ejemplo, Krápula (la banda), Alejandro Riaño, Adriana Lucía. Yo recuerdo el activismo tan berraco -y muchas veces injusto- contra el gobierno de Iván Duque. ¿Dónde están ahorita? No todos son cínicos como ellos. Hoy hay muchísimos petristas que están arrepentidos”, expuso Arizabaleta.