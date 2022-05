Estos son los pasos para conseguir una alimentación saludable

En este episodio de Educando ConCiencia, el doctor Carlos Jaramillo expone que al menos del 85% al 90% de la alimentación diaria debería constar de comida real, es decir, evitar los productos ultra procesados y encontrar el equilibrio en la alimentación ancestral y en los conocimientos de nutrición. Además, revela el paso a paso para alcanzar una alimentación realmente saludable.

¿Qué es la alimentación ancestral?

Hoy en día la alimentación incluye productos que han sido procesados, ya sea para asegurar una mayor duración o modificar los sabores. La alimentación ancestral hace referencia a modificar e incluso eliminar el consumo de este tipo de productos y acercarse más a la comida natural, retomando las costumbres de antaño. Al consumir alimentos que vienen de la tierra o cuyo procesamiento es mínimo, se acercaría a la dieta que tenían los humanos antes de la llegada de la industrialización alimentaria.

La carne animal, las frutas y las legumbres, entre otros, son los alimentos que forman la base de una dieta inspirada en la alimentación ancestral. Esto, según estudios publicados por las revistas especializadas Journal of Internal Medicine, Journal of Diabetes Science and Technology y Journal of the American Heart Association, tiene efectos inmediatos en la salud. Los beneficios incluyen desde un mejoramiento de la presión arterial y la sensibilidad a la insulina, hasta reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y tener una pérdida de peso efectiva.

En el nuevo video del doctor Carlos Jaramillo podrá aprender más acerca de este tipo de alimentación y a implementarla en su rutina diaria. Además, en los episodios semanales de Educando ConCiencia podrá adquirir más conocimientos para seguir reconectando con su salud.

Educando ConCiencia con el doctor Carlos Jaramillo

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).

Su interés particular por la nutrición comenzó con su propia salud. Tras sufrir una gastritis crónica y tomar medicamentos del mercado, el Dr. Carlos Jaramillo descubrió que su salud depende de sí mismo. Con base en la ciencia, descubrió cuáles deben ser los verdaderos buenos hábitos y cómo debe ser la nutrición. De esta manera, dejó de sentir dolor continuo y se dedicó a difundir su método, basado en la medicina funcional, en sus canales de redes sociales, llevando un contundente mensaje: “La salud está en manos de cada persona”.

Conéctese la próxima semana a Semana Play y siga aprendiendo a reconectar con su salud con el doctor Carlos Jaramillo en su programa Educando ConCiencia.