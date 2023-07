Las señales de alarma que no se deben ignorar al sentirse enfermo

Síntomas como el dolor de cabeza, la gastritis y el cansancio constante podrían ser señales de que algo no está bien en el cuerpo. Por eso, lo fundamental es no normalizar este tipo de sintomatología, pues esa es la manera en que nuestro cuerpo expresa que algo no está funcionando correctamente.

Así lo explica el médico funcional Carlos Jaramillo en un nuevo capítulo de Educando Conciencia, en alianza con Comfama, en el que habla de la importancia de analizar y entender la raíz de los síntomas y no solo tratarlos superficialmente.

Ponerle atención a estas señales puede implicar cambiar hábitos que se asocian con la mala alimentación, la falta de sueño, la deshidratación, el estrés, la rabia y la gestión de las emociones. “Los síntomas son una consecuencia y una manifestación del cuerpo pidiendo ayuda para sanarse”, afirmó Jaramillo.

El experto de Educando ConCiencia

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).