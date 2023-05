¿Por qué desinfectarlo todo es malo para la salud?

Cada vez es más común la publicidad de productos que eliminan el 99.9 por ciento de las bacterias de la piel, las manos, la boca y hasta la ropa. Sin embargo, para el médico funcional Carlos Jaramillo, en este nuevo episodio de ‘Educando ConCiencia’, en colaboración con Comfama, esa promesa podría afectar los sistemas inmunológicos de las personas.

“Todas las bacterias del cuerpo tienen una estrecha relación con las células. Estarlas matando puede traer un sinfín de problemas. Representa un riesgo para tu salud y la de tus hijos vivir desinfectando todo”, explica.

El doctor afirma que pretender vivir en un mundo estéril está alterando notablemente nuestra microbiota y por ende nuestros sistemas inmunológicos. “No estoy diciendo que no hay bacterias que no hagan daño o produzcan enfermedades. Pero esto es menos del 1 por ciento. El resto no son patógenas, es decir, no producen enfermedades”, agrega.

El experto de Educando ConCiencia

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro antiestrés (2020) y COMO (2021).