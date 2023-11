¿Qué comer para adelgazar?

En los últimos años, se han popularizado una infinidad de recetas y productos con la promesa de reducir tallas rápidamente. Pero el doctor Carlos Jaramillo advierte que las personas no pierden grasa sin una alimentación equilibrada acompañada de ejercicio y buenas cantidades de agua.

De hecho, el organismo no puede perder más de un kilo cada semana, a no ser que lo sometan a prácticas no saludables que puedan dañarlo irremediablemente. Así lo explicó el médico Carlos Jaramillo, quien habla sobre los mitos y verdades sobre alimentos que ayudan a bajar de peso en el nuevo capítulo de Educando ConCiencia, con el apoyo de Comfama.

“Para perder grasa de forma estable, saludable y controlada se debe comer una buena cantidad de proteína, fibra y grasa”, dice Jaramillo.

El experto de Educando ConCiencia

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).