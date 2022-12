El caminar de una princesa, la historia hacia los primeros pasos de Victoria Álvarez

Como secuela de una hipoxia neonatal, Victoria Álvarez tiene hoy en día un retraso motor que no le permite caminar como lo hacen normalmente los niños de cuatro años. Además, debido a la condición migratoria de sus padres, no ha podido acceder a un tratamiento completo de rehabilitación y terapias físicas. Para ayudar a esta princesa, la periodista Natalia Henao contactó a la Fundación CIREC quienes le van a proporcionar el tratamiento adecuado. Descubra cómo en Historias Solidarias de SEMANA.

Situación migratoria, un contexto

Según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para agosto de 2022 había un total de 6.805.209 venezolanos en todo el mundo. En Colombia, para la misma fecha, la población de migrantes venezolanos alcanzó 2.477.588, según Migración Colombia.

De esta cifra solo un poco más de 333.000 personas pertenecían al grupo de migrantes regulares, es decir que realizaron su migración conforme a las leyes de tránsito entre los dos países y por ello cuentan con los papeles de residencia necesarios para acceder a empleos y servicios de salud, entre otros. Las personas restantes se benefician del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) o son migrantes irregulares.

A esta cifra pertenecen los papás de Victoria, quienes, a pesar de contar con estudios superiores en su país de origen, no pueden desempeñar su profesión y se dedican al trabajo informal. Debido a esto es que no han logrado acceder a un tratamiento de rehabilitación para su pequeña de cuatro años, quien tiene una condición de discapacidad que no le permite caminar.

El donante de esta historia

En esta historia el donante es la Fundación CIREC, una organización colombiana sin ánimo de lucro que invierte sus esfuerzos en la rehabilitación integral de personas con discapacidad física, relacionada con condiciones músculo esqueléticas, neurológicas y degenerativas. Esta fundación lleva cumpliendo su misión desde 1970 y ha ayudado a más de 800.000 personas y ha producido más de 33.000 prótesis.

La donación para Victoria se enmarca en la Unidad de Sanando Vidas de CIREC, un área que busca la sanación emocional y espiritual de los usuarios y su grupo familiar por medio de programas que permiten potenciar las capacidades y demostrar que la sanación puede ir más allá de un diagnóstico médico. Esta unidad misional ha beneficiado a más de 5.000 personas desde su creación.

¿Qué es ‘Historias Solidarias’ en SEMANA?

Historias Solidarias es el nuevo espacio de SEMANA donde se hace posible lo que parece imposible, gracias a la creación de conexiones por parte de la periodista Natalia Henao. Además, en estos episodios semanales se podrán visibilizar las estrategias positivas de todos aquellos que quieren ayudar a construir país por medio de acciones altruistas, ya sean empresas o personas naturales.

