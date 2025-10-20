Diana Aguilar: la pionera que redefinió el mercado de diagnósticos en Colombia

“Crecí en una familia donde el emprendimiento y la vocación por enseñar marcaron mi camino. Mi padre ha sido emprendedor toda la vida, y mi madre, una educadora incansable. Por eso, las ganas de superarme y crear siempre han corrido por mis venas”, afirma. De hecho, ya en el colegio vendía chocolatinas y sándwiches. Hoy es una empresaria capaz de suministrarle al país soluciones diagnósticas efectivas en épocas tan complejas como una pandemia.

Dirige una compañía que fundó hace 14 años y que les hace competencia a las grandes farmacéuticas, ya no solo con las pruebas caseras para el coronavirus –de cuya importación fue pionera, con un millón de unidades–, sino también con test para detectar el VIH o medir la fertilidad en mujeres, que se compran en las droguerías.

También fue una adelantada en los exámenes rápidos para detectar alcohol y drogas. “Después de las capacitaciones necesarias, les dimos a los empresarios una solución que les permite hacer sus propias pruebas y evitar el trámite de enviar al personal (con oficios de alto riesgo) a un laboratorio. Y a costos más bajos. Transformé el sistema”, destaca.

Se graduó en Negocios Internacionales, becada por su excelencia académica. Durante los cuatro años siguientes se vinculó a distintas empresas. “El último era mi trabajo soñado: directora de compras internacionales de una multinacional”.

A los 24 años, renunció para apostarle a su emprendimiento. Y fue a parar a Asia. “En ese entonces no había muchas mujeres que hicieran negocios en China y, mucho menos, latinas. Empecé a asistir a ferias y a conocer el mercado”. Su primera línea de negocios fue la importación de químicos. Más tarde fue contratada como consultora por empresas de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, interesadas en hacer negocios en China.

En ese país identificó una oportunidad con un trasfondo humanitario: importar pruebas caseras para detectar el covid-19. “Llegó un momento en el que Colombia no tenía y en 24 horas trajimos un avión lleno de ellas. Mientras el resto del mundo se peleaba por los test, aquí ya los estaba vendiendo una empresa pequeña”.

Y siguió explorando. “Le dijimos al Gobierno que ya era hora de evolucionar hacia el diagnóstico rápido del VIH, de manera que los colombianos pudieran comprar pruebas en las farmacias. Y fuimos los primeros en vender ese producto”. Lo mismo sucedió con los test que identifican la menopausia y la ovulación. Con orgullo, hoy celebra haber puesto un granito de arena para que sus compatriotas puedan acceder a soluciones diagnósticas de bajo costo.