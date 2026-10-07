Eleonora Morales: “La clave no es ser masiva, sino relevante”

Esta bogotana creció rodeada de moda. Su madre, apasionada por las piezas especiales que encontraba en sus viajes, fue su primera influencia. Aunque estudió Comunicación Social, entendió que su carrera tenía que proyectarse desde ese gusto heredado.

Elevar la voz de las mujeres que están construyendo país

Trabajó en los clústeres de moda de la Cámara de Comercio de Bogotá y en firmas del sector, mientras profundizaba sus estudios en luxury brand management, negocios y moda. Su marca personal empezó a construirse en 2013 con publicaciones en Instagram sobre sus atuendos. Cuatro años después organizó una venta de ropa de su armario a la que llegaron cerca de cien personas y descubrió que el interés no estaba solo en las prendas, sino en su criterio. Así nació un universo empresarial con dos compañías y seis líneas de negocio: Garage Sale by EM y Luxe by EM, que van desde la ropa de lujo de segunda mano, los excedentes de diseñadores, el lujo certificado europeo, la distribución de piezas para otras marcas y la asesoría de estilo por WhatsApp con IA.

Vivimos en modo supervivencia y lo llamamos ambición

El crecimiento ha ido de la mano de su marca personal, con una comunidad de 500.000 seguidores entre Instagram, Tik Tok y Youtube. Sus marcas le han dado todo, dice, incluyendo ser host de La vida sin filtro, un pódcast sobre empresarias que ha estado en el top 10 de los más escuchados en el país. Para ella, la clave no está en ser masiva, sino en ser relevante: “Los productos se consiguen en cualquier parte. Es la persona que los vende quien genera conexión con las audiencias”.