La importancia de sentir gratitud, según la ciencia, y tres ejercicios para desarrollarla

La gratitud es la emoción o el sentimiento de reconocimiento hacia una persona o situación de la cual se ha recibido un beneficio y, recientemente, la ciencia demostró que no solo afecta el estado de ánimo sino que también puede modificar las conexiones neuronales positivamente. Irene Jordan explica más en este episodio de Neuro Style y comparte tres ejercicios para desarrollar el sentimiento de gratitud.

Las facetas de la gratitud

Este sentimiento no se da simplemente hacia personas, según la psicología y la neurociencia la gratitud es un paradigma que afecta la perspectiva que se tiene sobre toda la vida en general. Dicho de otra manera, una persona que practica la gratitud es aquella que mantiene una actitud positiva y de agradecimiento en todos los ámbitos de la vida.

Desde la psicología positiva, rama que estudia el efecto de los pensamientos y actitudes positivos en el bienestar, se ha demostrado que este sentimiento de gratitud generalizada tiene efectos no solo en el estado emocional. De hecho, las personas que mantienen un pensamiento positivo presentan una reducción de la presión arterial y están más preparadas para afrontar diferentes situaciones de estrés.

Lo anterior es explicado en el estudio Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes. Además, este también explica que el pensamiento positivo tiene un efecto de mejora en la autopercepción de felicidad, éxito y valor personal.

¿Quién es Irene Jordan?

Irene Jordan es una reconocida emprendedora y speaker innovadora que utiliza la neurociencia aplicada como un dinamizador de sus programas de reprogramación mental, marca personal y estilo. Su misión es acompañar a las mujeres para que conecten con su poder interior, logren una transformación de adentro hacia afuera y manifiesten su potencial a través de la neurociencia aplicada. Ella ha ayudado a miles de mujeres, en más de 22 países, a activar su poder y crear una nueva realidad.

