Receta de un postre de tres leches con merengue sin azúcar

En este episodio de Postres Saludables, la chef pastelera y chocolatier Jenny Camacho comparte su receta para preparar un postre de tres leches acompañado de un merengue sin azúcar. En esta receta, la chef hace uso de ingredientes como la leche de almendras, coco y pistachos y prepara un merengue con endulzantes como la estevia y el eritritol.

Beneficios de las leches vegetales

Para crear un postre de tres leches, la chef hace uso de tres leches vegetales: la leche de coco, la leche de almendra y la leche de pistacho. Cada una de estas es una alternativa para reemplazar la leche tradicional y aportan diferentes beneficios.

La leche de coco aporta vitaminas C, E, B1, B3, B5 y B6 y minerales como el hierro, selenio, sodio, calcio, magnesio y fósforo. Por su parte, la leche de almendras también aporta vitamina D, E y calcio y la leche de pistacho tiene antioxidantes, como las vitaminas A y C, y selenio, los cuales retrasan el envejecimiento. Las tres leches son bajas en grasas y no tienen lactosa.

Además de estas leches vegetales, Jenny usa estevia y eritritol para poder crear un merengue sin necesidad de usar azúcar refinado. La estevia es un edulcorante intensivo extraído de las hojas del arbusto de estevia y posee sustancias químicas que son hasta 300 veces más dulces que el azúcar. Debido a esto es posible usar cantidades muy pequeñas para endulzar los postres al mismo nivel del azúcar refinado. De otro lado, el eritritol es un polialcohol que contiene menos calorías que el azúcar común, de hecho, su poder calórico es inferior a 0,2 kcal/g.

A continuación, encontrarás los ingredientes de este postre. El paso a paso lo encontrarás el video de Postres Saludables, con Jenny Camacho.

Ingredientes

Ponqué al gusto

3 claras de huevo

½ limón

50 gramos de endulzante (eritritol o estevia)

Esencia de vainilla

Leche de coco

Leche de almendras

Leche de pistacho

Al gusto: cacao o canela en polvo

Utensilios:

Bowl o tazón

Batidora

Aprende a hacer este postre de 3 leches con merengue sin azúcar en este episodio de Postres Saludables y no te pierdas las recetas semanales para crear postres deliciosos junto a Jenny Camacho.

La dulce historia de Jenny Camacho

La chef chocolatier, oriunda de Venezuela, llegó a Colombia luego de la crisis de su país de origen. Tras luchar y vencer un cáncer de mama, fundó la pastelería y chocolatería Xocolat and More. Sus postres, recetas e ingredientes son aptos para todos y se adaptan a las situaciones de cada cliente. Sin azúcar, sin gluten y sin lácteos, Jenny logra crear postres deliciosos y saludables. Su filosofía gastronómica es lograr un gran postre sin dejar de lado las necesidades nutricionales para evitar enfermedades.

No te pierdas las recetas de esta experta en Postres Saludables, cada semana en Semana Play. Además, descubre y aprende más sobre la cocina en los demás programas de este formato de video entretenido y educativo.