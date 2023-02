Consejos para recibir a un cachorro en casa y cuidar su salud

¿Vas a adoptar a un cachorro? Sigue estos consejos del veterinario Enrique Vallejo para que la llegada a casa no sea traumática y cuidar su salud.

En este episodio de Salud Animal, el veterinario y biólogo Enrique Vallejo comparte unos consejos para que los perros y gatos se adapten rápidamente a su nuevo hogar y que se sientan cómodos en su nuevo espacio. También recomienda medicamentos naturales y biorreguladores en gotas, como el Engystol, para cuidar su salud en esta primera etapa.

¿Cómo adoptar conscientemente?

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y fundaciones como Affinity y Día Internacional del Animal sin Hogar, la mayoría de animales de compañía se encuentran en estado de abandono. A pesar de que la cifra varía en cada país, la organización sin ánimo de lucro PETA afirma que, a nivel mundial, en los refugios de animales hay una superpoblación de perros y gatos que han sido abandonados y que se enfrentan a un destino de posibles malos tratos e incluso a la eutanasia.

Una solución para esto es adoptar conscientemente, entendiendo que los animales de compañía implican una responsabilidad continua y por eso puede que no sea buena idea adoptar a un animal solo por un capricho. Antes de adoptar o comprar un animal de compañía es necesario comprender que va a tener un impacto en todos los ámbitos de la vida, desde el económico hasta el social.

Una vez se tiene eso claro, también es necesario escoger conscientemente al animal que más se adapte al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, si una persona no tiene tanto tiempo libre, lo ideal es escoger un animal que no necesite largos paseos o, si el espacio de vivienda es pequeño, puede que un perro grande no sea la mejor opción.

¿Qué preparar antes de llevar un perro o gato a casa?

Los primeros días tras adoptar un animal pueden ser un desafío para las personas que no están acostumbradas a las necesidades de los perros y gatos, más aún si son cachorros. Tanto los animales como los dueños necesitan tiempo para acostumbrarse a los nuevos espacios y la nueva rutina. Estas son las cosas que no se pueden olvidar antes de adoptar o comprar un nuevo animal de compañía:

Los elementos básicos: tazón para el agua y la comida, juguetes, cama; en el caso de que sea un gato, arenera y rascadores; y si es un cachorro, tener listos tapetes absorbentes para sus necesidades, pues no se pueden sacar si no han cumplido su esquema de vacunas.

Definir un espacio para tener sus objetos: en este lugar el gato o perro debe estar seguro y en lo posible tenerle un sitio para esconderse mientras entra en confianza.

Identificar los peligros: al igual que un bebé, los perros y gatos pueden llegar a ser muy curiosos y pueden poner en peligro tanto su salud como la de los demás. Por esto es importante revisar la vivienda para saber qué lugares pueden llegar a ser peligrosos o qué objetos se deben reubicar para evitar daños.

Para más consejos sobre el proceso de adoptar un animal de compañía, mira este video de Salud Animal.

¿Quién es Enrique Vallejo?

El biólogo y veterinario Enrique Vallejo es fundador de la reconocida y galardonada clínica veterinaria Kanicat, ubicada en Bogotá. Vallejo entiende la relación entre animal de compañía y su dueño como una conexión profunda en la que los animales se convierten en parte de su familia. Por esto es que su práctica veterinaria no es simplemente tratar el malestar de un animal, sino de entender la raíz del problema e interpretar lo que los perros y gatos quieren transmitir.

