¿Comprar vivienda o activos rentables?

¿Estás pensando en usar todo tu capital de inversión para comprar casa propia? En este video de Tranquilidad Financiera, el asesor de finanzas personales Tian Rodríguez explica que esta puede ser una decisión desacertada. Según él, antes de tomar esta decisión es necesario analizar si es mejor invertir en activos que produzcan ingresos y no solo gastos.

Consejos para comprar casa

Comprar casa es un decisión financiera de gran magnitud, por ello es que Tian aconseja analizar cada variable y pensar antes de decidir invertir en un hogar propio. Si, tras analizar todas las variables que menciona Tian, consideras que comprar casa es la mejor decisión financiera, estos son algunos consejos de Bank of America para hacerlo posible:

No gastes más de lo que puedes pagar, para saber cuál es tu capacidad de pago es necesario realizar un presupuesto. Lo ideal es que tu pago hipotecario mensual no supere el 28% de tus ingresos mensuales y debes tener en cuenta cada gasto que supone comprar vivienda (nuevos muebles, costos administrativos, etc.).

Trabaja previamente para mejorar tu puntaje de crédito, así puedes obtener mejores tasas en los préstamos. Una vez solicites tu crédito, revisa minuciosamente los documentos y las condiciones del préstamo. Otra buena práctica es ahorrar para la cuota inicial y no endeudarse con el 100% del valor de la casa.

Finalmente, recuerda que comprar casa implica otros gastos además de los pagos hipotecarios. Cada mes llegan los pagos de servicios, anualmente se p impuestos y diariamente puede aparecer un nuevo gasto imprevisto.

Descubre más consejos para tomar buenas decisiones financieras respecto a grandes inversiones junto a Tian Rodríguez. No te pierdas los anteriores capítulos de Tranquilidad Financiera para aprender más sobre las herramientas que pueden ayudarte a mejorar tus finanzas personales.

El experto en Tranquilidad Financiera

Sebastián (Tian) Rodríguez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y se ha dedicado a educar en diferentes plataformas, como YouTube e Instagram, sobre finanzas personales, inversiones y economía. En sus plataformas (@tianrodriguezlf) cuenta con más de 40 mil seguidores y su objetivo es impactar a millones de personas a través de su liderazgo e historia personal. Su estilo es ‘sin filtro’ y directo para que la gente realmente entienda que la solución a sus problemas financieros se encuentra en sus propias acciones.

