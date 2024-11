“Fue inapropiado que el presidente le pidiera a un líder extranjero investigar a un oponente político y que retuviera la ayuda militar de Estados Unidos para alentar esa investigación”, expuso el senador. Con esa frase, Alexander dejaba en total incertidumbre los pronósticos sobre la votación del día siguiente, en la que los senadores decidirían si aceptar nuevos testigos y, en consecuencia, dilatar el juicio y comprometer a Trump. Pero al completar su idea, dejó por el suelo las esperanzas demócratas: “La Constitución no le da al Senado el poder de destituir al presidente ni de prohibirle participar en las elecciones solo porque ha hecho algo inapropiado. La pregunta, entonces, no es si el presidente lo hizo” , sentenció Alexander.

Los republicanos, en vez de poner en duda las influencias de Trump en Ucrania, le dieron la menor importancia a las llamadas telefónicas y al abuso de poder para alimentar su hambre electoral, a pesar de la evidente gravedad de ello. De nada sirvió que The New York Times revelara a comienzos de esta semana algunas de las confesiones que John Bolton ponía sobre tinta en el borrador de su próximo libro, The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió). Allí, Bolton asegura abiertamente que en agosto Trump quería congelar la ayuda militar a Ucrania para perjudicar la carrera electoral de Biden y allanar el camino para permanecer en la Casa Blanca. A pesar de esto, la mayoría republicana desestimó escuchar a Bolton en el Senado, y el Consejo Nacional de Seguridad anunció que prohibirá publicar el libro, con la justificación de que las revelaciones que contiene “están en el nivel de máxima confidencialidad”.

Solo dos senadores republicanos, Mitt Romney y Susan Collins, votaron a favor de escuchar nuevos testigos, sellando el destino del juicio. De nada habían servido horas y horas de debate en las que los demócratas demostraron hasta la saciedad los hechos y la gravedad de los mismos para el sistema de pesos y contrapesos. Para Kahn, “este episodio intensifica aún más la sensación de que el otro partido es el enemigo, que no actúa de buena fe. Por eso no existe la posibilidad de una cooperación entre ellos. Eso, a su vez, complica aún más –si no lo hace imposible– el proceso legislativo. Como resultado, es de esperar que la gobernanza a través de decreto ejecutivo se acelere, como ha venido pasando desde hace varios mandatos”.