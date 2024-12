Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (CEPLA), sostiene que hay pocos casos en los que se pueden referir indicadores de efectividad. “Para mí sería significativo si en términos de eficacia del derecho encontráramos una diferencia entre lo que sucedería sin la declaratoria como sujeto de derechos y lo que sucedería con medidas a la naturaleza como objeto de protección, pero hasta el momento no lo vemos. Si uno se fija en el caso del río Atrato y la Amazonia, más allá de la ineficacia simbólica de la declaratoria, como yo la denomino, en términos prácticos no ha sucedido nada y yo soy de los que cree que en materia ambiental se requieren decisiones que resulten eficaces desde el punto de vista real”, comenta.

Para Negrete estas sentencias, por regla general, no se cumplen. “Sé que hay quienes dicen que son sentencias que se van cumpliendo a lo largo del tiempo, pero eso en la práctica no es así, pues cada vez se complican más y son menos efectivas”, manifestó. Para él lo ocurrido con el río Atrato es una prueba de ello. “Allí sigue la minería ilegal, la contaminación con mercurio y las afectaciones a las comunidades”, sostiene.

“Creo que estas declaratorias no tienen la eficacia que se pretende . Considero que detrás hay más un tema de querer, que realmente de poder materializar acciones. De fondo no resuelven la situación y sí nos desvían del foco de atención que son las obligaciones que tiene el Estado y los particulares de conservar la naturaleza de manera integral, respetuosa y solidaria”, dice.



Pese a contar con amparo especial, la Amzonia colombiana sigue siendo víctima de las mafias deforestadoras que buscan apropiarse de la riqueza de su territorio. Foto: FCDS.





El abogado cree que las declaratorias tienen sus potencialidades y no se pueden descartar por el contexto colombiano adverso. “Nuestra preocupación es cómo se operacionaliza esa idea, puede que funcione para cambiar la forma como pensamos o representamos a la naturaleza, pero eso no va a significar mucho si las órdenes que se emiten en las sentencias no se pueden implementar o no se les hace un adecuado seguimiento”, recalca.

Estima que para que este tipo de fallos sea más efectivos, el Estado debe mejorar su coordinación en materia de política ambiental con las regiones y los municipios, así como entre sus sectores internos de agricultura, defensa y ambiente. Adicionalmente, sostiene que deben tomarse en serio los mecanismos de participación ambiental y contar con magistrados y jueces preparados para adelantar un buen análisis de los problemas.

Puede leer: ¿Cuál sería la mejor decisión para Chucho?

Diana Giraldo, integrante del Movimiento Ríos Vivos Colombia, indica que declarar a la naturaleza como sujeto de derechos es importante en términos simbólicos y representa también un avance en términos jurídicos. Para ella, se constituye en la oportunidad de reparar los daños que se han hecho a los ecosistemas y de prevenir que se sigan realizando en pro de las generaciones futuras.

“Es la posibilidad de que en la sociedad se empiece a hablar de respeto y pueda entender a la naturaleza como parte de los seres humanos y no desde una visión fragmentaria”, dice Giraldo.

Agrega que para que estas sentencias sean efectivas es necesario que exista en el gobierno una concordancia entre las normas y hacer mismo. “Se requiere que se actúe, que haya una verdadera disposición, que se avance en la construcción de acciones conjuntas en las que se entienda a los territorios y los contextos como tal para seguir avanzando en la defensa de la naturaleza, partiendo del principio de precaución y el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano”, apunta.

Giraldo subraya que todo lo que los humanos puedan hacer para retribuir el daño al planeta, es una acción valiosa.