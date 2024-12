Es muy lento el ritmo al que los venezolanos están encontrando empleos bien remunerados. La razón no es que sean más informales que los colombianos. En ambos grupos, más o menos 55% tienen trabajos asalariados y el resto son autoempleados. Tampoco se debe a que tengan menos educación o menos experiencia que los colombianos (en promedio son más educados). Parte del problema es que los venezolanos enfrentan muchas dificultades para ser empleados en las mismas condiciones que los colombianos. No basta con que tengan el Permiso Especial de Permanencia. Si son profesionales, deben contar con la autorización del consejo profesional correspondiente, lo cual es una dificultad enorme por la exigencia de acreditación del título. Además, muchos desconocen sus derechos laborales en el país y, si los conocen, prefieren no acudir a las autoridades.

Además, desde el punto de vista de los empleadores, por varias razones no es atractivo contratar extranjeros. Primero, por exigencias de información. La empresa tiene que notificar al Sistema de Información y Registro de Extranjeros (Sire) no solamente en el momento de contratar un extranjero, sino cada vez que hay un cambio de sus funciones. La empresa tiene también que notificar al Registro Único de Trabajadores Extranjeros de Colombia (Rutec) del Ministerio de Trabajo cualquier novedad en la relación laboral.