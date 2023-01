Consumo: estos son los principales errores al reciclar

En la actualidad para muchas empresas y personas el reciclaje se ha convertido en un hábito que gana más adeptos y que formar parte de iniciativas que generan oportunidades de empleo, desarrollo de tecnología, generación de dinero y, beneficio para la sostenibilidad del planeta.

En tal sentido, la cadena inicia con el consumo responsable y con la disposición correcta de los materiales. Por tal motivo, es importante identificar los errores más frecuentes que se cometen al reciclar.

Al respecto, Juliana Rincón, directora ejecutiva de la Fundación Recicla Latam, aseveró que un error es desconocer el código de colores de las bolsas para la separación adecuada de residuos. Las blancas, para los residuos aprovechables como botellas, diferentes tipos de plásticos, latas, vidrios, metales, papel y cartón.

También hay que pensar que los vidrios rotos no se pueden reciclar. Todos se reciclan y se deben disponer envueltos y protegidos para evitar accidentes. Van en la bolsa blanca. - Foto: Getty Images

Además, las verdes son para residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, frutas, desechos agrícolas. Las negras, para residuos no aprovechables como el papel higiénico sucio; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, entre otros.

Otros errores son incluir en la bolsa blanca material sucio o contaminado. Envases, cartones, vidrios deben estar limpios y secos; o desconocer que para una correcta disposición de los envases pet, es necesario quitarle las etiquetas, aplastar la botella y ponerle la tapa y, de paso, así se puede acumular más material en la bolsa blanca.

Otros errores

De cuerdo con Rincón, hay otros errores como ignorar que paquetes de golosinas, empaques de dulces, pitillos, cubiertos desechables y otros plásticos pequeños se pueden reciclar. Todos los plásticos son reciclables. Recomiensa limpiar los residuos y ponerlos en la bolsa blanca.

También hay que pensar que los vidrios rotos no se pueden reciclar. Todos se reciclan y se deben disponer envueltos y protegidos para evitar accidentes. Van en la bolsa blanca.

Todos los plásticos son reciclables. Recomiensa limpiar los residuos y ponerlos en la bolsa blanca. - Foto: Foros Semana

Además, no hay que desechar las bolsas de leche y vasos de yogur pensando que no son reciclables, lo son, pero deben ser depositados en la bolsa blanca limpios y secos para que no arruinen el resto de los materiales a reciclar.

Sobre tirar las cajitas de jugos y leches, este material se denomina Tetra Pak, todos sus componentes son 100% reciclables. Con el material resultante, se fabrican placas que pueden ser usadas para construcción y desarrollo de muebles. Debe estar perfectamente seco antes de depositarlo en la bolsa blanca.

También es un error creer que el icopor no sirve para ser reciclado. Los elementos de icopor son reciclables, debido a que es un material plástico espumado.

Se recicla muy poco por su gran volumen y poco peso, lo que encarece el costo del transporte. Sirve para fabricar pinturas y pegamentos. Su correcta disposición debe ser libre de suciedad y totalmente seco en la bolsa blanca.

Es un hábito que gana más adeptos y que formar parte de iniciativas que generan oportunidades de empleo. - Foto: Getty Images

Muchos no destinan un lugar especial para el material reciclable. Hacerlo forma parte de generar hábito, hay que indicar a los miembros de la familia o empresa que hay un lugar para organizar los materiales, que deben estar limpios y secos.

Además, no entregar el material a los recicladores de oficio o en las Estaciones de Reciclaje es un error. Los recicladores tienen días y horarios fijos en la semana para recoger materiales.