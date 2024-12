En cuanto a la función de los taladros, de los 246 equipos en existencia consolidados para mayo de 2020, 113 fueron de labores de drilling, de los cuales 33 se reportaron como contratados y 18 como activos.

De los 18 equipos activos, 12 estuvieron en espera, cero en movilización y seis en operación. La relación activos/total equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 16%.

Lea también: Producción de petróleo puede caer en mayo a niveles de hace 10 años

En el quinto mes del año se reportaron 133 taladros destinados a funciones de workover. De ellos, hubo 58 equipos registrados como contratados, de los cuales 25 estuvieron activos.

“Por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (Workover, Well intervention, Well services y Completion) no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos de drilling”, dijo Campetrol.