Adobe incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial: así funcionarán

Buscan hacer más sencilla y eficaz la edición de videos.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Entrada de las oficinas de Adobe en San Francisco.
Entrada de las oficinas de Adobe en San Francisco. Foto: Getty Images

Adobe ha anunciado una serie de actualizaciones para Premiere y After Effects, que contendrán herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) para hacer más sencilla y eficaz la edición de videos.

En una entrada en su blog, la empresa ha compartido las nuevas herramientas, como la nueva función de ‘Máscara de Objeto con IA’, que permite a los editores seleccionar y seguir a personas y objetos en movimiento durante un clip.

Adobe ha afirmado que esta función utiliza su propio modelo de IA y que el procesamiento se realiza en el dispositivo, y además no utiliza las actividades y datos del usuario para entrenar a la IA.

Otra de las funciones es la ‘Máscara de forma’, que permite generar las plantillas rediseñadas de elipse, rectángulo y lápiz directamente desde la barra de herramientas, mejorando además su precisión a la hora de desenfocar caras o reiluminar secciones hasta 20 veces más rápido.

Además, Adobe añadirá a Premiere la importación de contenido multimedia de Firefly Boards, la función dentro de Firefly (la IA generativa de Adobe) que permite crear “lienzos digitales” colaborativos. Por ejemplo, el usuario podrá añadir una imagen generada con IA en Firefly en posproducción.

En esta línea, la compañía ha incorporado Adobe Stock dentro del propio Premiere, ofreciendo así más de 52 millones de clips para que los usuarios puedan utilizarlos.

Adobe integrará este nuevo modelo en su plataforma de Firefly y Express.
Adobe ha anunciado una serie de actualizaciones para Premiere y After Effects, que contendrán herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) para hacer más sencilla y eficaz la edición de videos. Foto: agencia 123rf
Adobe lanzó su modelo de IA más potente, estas son algunas de las novedades

Adobe ha añadido otra función para trabajar en equipo, aún en fase beta, que permite editar mientras se añaden comentarios o archivos multimedia con Frame.io V4, de tal forma que aparecerán en la línea del tiempo y seguirán activas durante la edición.

Estas nuevas funciones se suman a las que ya existían dentro de la aplicación, como la generación de transcripciones y subtítulos automáticos, ajustes de color y audio o mejoras en la voz.

Novedades en After Effects

Además de las novedades en Premiere, Adobe ha preparado una serie de actualizaciones para la versión de After Effects 26.0. En primer lugar, ha introducido la función de importar archivos en formato SVG de Illustrator como capas de forma, pudiendo editarse y animarse desde la aplicación.

Por otra parte, el diseño 3D con mallas paramétricas se podrá crear desde cero directamente en After Effects, permitiendo crear y personalizar formas geométricas para generar gráficos estilizados o decorados fotorrealistas.

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

Si Premiere permite usar Adobe Stock, After Effects pone a disposición de los usuarios más de 1.300 recursos gratuitos Substance 3D.

Por último, Adobe permitirá animar todos los ejes de una fuente utilizando el sistema ‘Text Animator’, con fotogramas clave, expresiones y hasta ocho ejes por capa.

Todas las actualizaciones y funciones ya se encuentran disponibles en la app Creative Cloud de Adobe.

*Con información de Europa Press

