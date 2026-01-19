Tecnología

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

La llegada de los modelos de lenguaje de gran tamaño ha ampliado las opciones.

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar. Foto: Getty Images

OpenAI, Google y Anthropic han presentado un producto específico que lleva la inteligencia artificial y los ‘chatbots’ al ámbito de la salud, con propuestas comerciales, profesionales y empresariales con las que obtener respuestas más precisas y agilizar los trabajos en este área.

El ámbito de la salud lleva años utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, mediante algoritmos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo, para el análisis de los datos, con el fin de hacer diagnósticos más precisos y tomar decisiones.

La llegada de los modelos de lenguaje de gran tamaño ha ampliado las opciones con las capacidades multimodales, que permiten la interpretación de distintos tipos de fuentes, como historiales clínicos, radiografías o TAC, y que ayudan a agilizar los trabajos relacionados con la redacción de informes o la explicación de los diagnósticos.

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

Tienen, sin embargo, el problema de las alucinaciones, es decir, cuando la IA ofrece respuestas que, a pesar de parecer coherentes, incluyen información sesgada o errónea que no está respaldada por los datos con los que se ha entrenado.

Pensando en ello, Anthropic ha presentado recientemente Claude for Healthcare, una versión de su ‘chatbot’ específica para el sector sanitario, que ofrece herramientas y recursos impulsados por los avances en razonamiento de Claude Opus 4.5.

Claude, el chatbot de Anthropic, fue entrenado con libros pirateados, lo que derivó en un acuerdo millonario. Foto: Getty Images

En este caso, Claude for Healthcare es una herramienta más propia para la administración de la atención médica, con el foco puesto en el sistema de salud de Estados Unidos, y facilita, entre otras cosas, la coordinación y clasificación de los mensajes de los pacientes, la revisión de solicitudes de autorización previa.

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

Google, por su parte, tiene los modelos MedGemma de código abierto, desarrollados específicamente para ayudar a los profesionales en la investigación médica, que con su versión más reciente, MedGemma 1.5, lanzada esta misma semana, mejora el soporte para la interpretación de imágenes médicas como tomografías computerizadas, resonancias magnéticas o series temporales de radiografías de tórax.

La propuesta de OpenAI es más comercial, y responde al uso que los usuarios ya hacen de ChatGPT para consultarse cuestiones relacionadas con la salud. Con ChatGPT Salud llega una herramienta diseñada para integrar de forma segura la información médica de los usuarios, para que el ‘chatbot’ pueda tenerla en cuenta en sus respuestas.

Además de compartir con el ‘chatbot’ su historial clínico, los usuarios también puede conectarse con aplicaciones de actividad física y bienestar como Apple Health, Function o MyFitnessPal para usar la información sobre el estado de los usuarios.

ChatGPT no sustituye en ningún caso la asistencia médica, sino que se plantea como una herramienta para dar respuesta a preguntas cotidianas.

*Con información de Europa Press

