Amazon presenta un producto estrella para repartidores: así les hará más fácil su trabajo

Amazon anunció que está desarrollando unas gafas inteligentes con inteligencia artificial para sus repartidores. La idea es ofrecerles una experiencia manos libres que les permita mantener la vista entre su teléfono, el paquete que entregan y su entorno.

El gigante del comercio electrónico afirma que las gafas permitirán a los repartidores escanear paquetes, seguir indicaciones paso a paso y obtener comprobantes de entrega, todo sin usar sus teléfonos.

Las gafas utilizan sensores basados ​​en IA y visión artificial, junto con cámaras, para crear una pantalla que incluye información sobre peligros y tareas de entrega.

Amazon presentó el producto que beneficiará a repartidores | Foto: Getty Images

Las nuevas gafas de Amazon se enmarcan en el programa Delivery Service Partner, lanzado en 2019, que ofrece “sistema completo de tecnología para apoyar a los conductores durante todo el proceso de entrega”, según indica en una nota de prensa.

El dispositivo ‘wearable’ -que se lleva puesto- integra cámaras y utiliza tecnología de inteligencia artificial para impulsar capacidades de detección y visión artificial para escanear la información de los paquetes y mostrarla en la pantalla de visualización, ubicada en la lente derecha.

Con ellas, los repartidores tienen un asistente que les acompaña desde que llegan a un punto de entrega hasta que regresan a la furgoneta, que les guía para entregar el paquete en el punto exacto donde se ha solicitado.

Cuando un conductor se estaciona en un punto de entrega, Amazon afirma que las gafas se activan automáticamente.

Los repartidores tendrán más beneficios al usar el producto | Foto: Getty Images

Estas ayudan al conductor a localizar el paquete dentro del vehículo y luego a navegar hasta la dirección de entrega. Las gafas pueden proporcionar indicaciones fáciles de seguir en lugares como complejos de apartamentos y oficinas.

Amazon ha destacado que estas gafas inteligentes son compatibles con el uso de gafas graduales, y que se complementan con un controlador integrado en el chaleco del repartidor, que incluye un botón de emergencia.

“Prevemos que futuras versiones de las gafas ofrecerán detección de defectos en tiempo real, donde las gafas podrán ayudar a notificar a los conductores si han dejado por error un paquete en la puerta de un cliente que no corresponde con el número de casa o departamento, detectar peligros como poca luz y ajustar las lentes, notificar que hay una mascota en el patio, y más”, dijo Amazon.

Los repartidores podrán recibir información en tiempo real | Foto: NurPhoto via Getty Images