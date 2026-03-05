Mundo

Atacan tres centros de Amazon con drones iraní y provocan la interrupción de su servicio

Se estima que para construir un centro de datos puede costar entre USD 500 millones a USD 1.000 millones.

Cristian Mauricio Patiño Silva

5 de marzo de 2026, 4:29 p. m.
La multinacional cuenta con cerca de 300 millones de cuentas de clientes activos a nivel mundial.
La multinacional cuenta con cerca de 300 millones de cuentas de clientes activos a nivel mundial. Foto: Getty Images

Dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos fueron “directamente golpeados” por drones y una instalación en Baréin resultó dañada por “un ataque con drones en las inmediaciones”, informó la filial cloud de la compañía, Amazon Web Services (AWS), en un comunicado el lunes.

“Estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, han requerido actividades de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua”, explicó la multinacional.

El martes, la compañía apuntó que el conflicto en la región implica que el entorno operativo general en Oriente Medio “sigue siendo impredecible”, por lo que recomendó a los clientes con cargas de trabajo ejecutándose en el área que tomen medidas para migrarlas a regiones alternativas de AWS.

No se pudo determinar de inmediato si estas instalaciones de Amazon fueron atacadas deliberadamente.

Sin embargo, los incidentes demuestran que estos edificios, llenos de costosos y valiosos equipos informáticos, son frágiles y pueden representar un objetivo en contextos de guerra.

Se estima que Amazon cuenta con más de 100 centros de datos distribuidos globalmente.
Se estima que Amazon cuenta con más de 100 centros de datos distribuidos globalmente. Foto: Getty Images

Los centros de datos “son activos absolutamente críticos, porque allí es donde se almacenan todas nuestras aplicaciones y nuestros datos”, explicó Jonathan Hjembo, de la empresa de análisis Telegeography.

Son muy escasos, muy por debajo de las necesidades actuales y futuras”, coincidió la investigadora Cinzia Bianco, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

En escenarios de conflicto, este tipo de infraestructuras puede convertirse en un punto sensible.

QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

Aunque la gran mayoría cuenta con sistemas de alimentación eléctrica de emergencia y fuertes dispositivos de seguridad física, como controles de acceso biométricos, agentes de seguridad y perímetros reforzados, “cuando se trata del peligro de misiles, hay cosas que las empresas no pueden gestionar”, añadió Hjembo.

El analista Rene Buest, de la consultora Gartner, considera poco probable que el centro de Amazon haya sido atacado deliberadamente, dado que el edificio es discreto y no identificable desde el exterior.

Se estima que los grandes centros de datos operan entre $10 y $25 millones de dólares anuales en mantenimiento, energía y personal.
Se estima que los grandes centros de datos operan entre $10 y $25 millones de dólares anuales en mantenimiento, energía y personal. Foto: Getty Images

Emiratos Árabes Unidos ha realizado grandes inversiones en la construcción de centros de datos gracias a su relativa estabilidad política y a la abundancia de energía, destacó Bianco.

Por su parte, Swapna Subramani, directora de investigación para Oriente Medio en la consultora Structure Research, señaló que la concentración de servidores en una misma región puede generar mayor vulnerabilidad.

No obstante, afirmó que albergar este tipo de infraestructuras también forma parte de una estrategia política.

“Creen que albergar estas infraestructuras dará a Estados Unidos, pero también a otros países, una razón más para protegerlas”, señaló.

Gobierno Trump dice que el régimen de Irán está siendo “aplastado” y da pistas del futuro del país

Según la experta, el reciente incidente “es extremadamente problemático, ya que pone en peligro todo el trabajo diplomático realizado para obtener la autorización para albergar estos grandes centros de datos y posicionarse como actores mundiales importantes en el ámbito de la inteligencia artificial”.

Por otra parte, el general Ebrahim Jabari, alto mando de los Guardianes de la Revolución iraní, advirtió que si continúan los bombardeos “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias.

Con información de AFP

