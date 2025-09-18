Suscribirse

Tecnología

Meta presenta sus primeras gafas con pantalla integrada y control desde la muñeca para interactuar con el mundo digital

La compañía dio a conocer su nueva categoría de gafas, que incorpora avances en cámara, batería y calidad de llamadas.

Redacción Tecnología
18 de septiembre de 2025, 1:15 p. m.
Meta combina moda y tecnología con las Ray-Ban Display y la Neural Band.
Meta combina moda y tecnología con las Ray-Ban Display y la Neural Band. | Foto: Tomada de meta.com

Meta dio a conocer una nueva categoría de producto: las gafas inteligentes con pantalla, que inauguran una forma distinta de interactuar con la información y con los dispositivos ponibles. Este lanzamiento se complementa con la Meta Neural Band, pulsera equipada con sensores capaces de detectar los movimientos musculares para transformarlos en comandos.

La compañía refuerza así su apuesta por los dispositivos ponibles como alternativa al smartphone en la vida cotidiana, en la que lo físico y lo digital se entrelazan. En el evento Meta Connect 2025, presentó las Meta Ray-Ban Display, anteriormente conocidas con el nombre en clave Hypernova.

Se trata de las primeras gafas de Meta que incorporan una pantalla, proyectada sobre la lente derecha solo cuando es necesaria. Es pequeña, a color, de alta resolución y diseñada para interacciones breves, lo que permite acceder a funciones básicas de aplicaciones como consultar mapas, traducir textos, responder mensajes o interactuar con Meta AI.

Mejoras de autonomía, carga rápida, grabación en 3K Ultra HD, nuevos modos de cámara y mejora de voz en ambientes ruidosos.
Mejoras de autonomía, carga rápida, grabación en 3K Ultra HD, nuevos modos de cámara y mejora de voz en ambientes ruidosos. | Foto: Getty Images

En cuanto a sus características, siguen la línea de los modelos desarrollados junto a EssilorLuxottica bajo las marcas Ray-Ban Meta y Oakley. Integran cámara para fotos y vídeos, altavoces y micrófonos que permiten atender llamadas, realizar videollamadas y comunicarse con el asistente de Meta. También ofrecen reproducción de música y subtítulos en tiempo real.

Contexto: Disponible ahora: Así funcionan los AirPods Pro 2 con traducción en vivo sin internet

Las gafas son aptas para uso en interiores y exteriores, y su batería alcanza hasta 30 horas de autonomía total, que se reduce a unas seis en un uso mixto.

El control se amplía gracias a la Meta Neural Band, una pulsera con tecnología de electromiografía de superficie capaz de traducir pequeños gestos —como girar la muñeca o tocar los dedos— en acciones como teclear, hacer clic o arrastrar. Esta innovación busca reemplazar las formas tradicionales de interacción con dispositivos, como pantallas táctiles o botones.

La pulsera cuenta con resistencia al agua (IPX7), está disponible en colores negro y arena y fabricada en Vectran, el mismo material empleado en las almohadillas de impacto del Mars Rover de la NASA.

El paquete que incluye las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band tendrá un precio de 799 dólares. Estará disponible desde el 30 de septiembre en tiendas seleccionadas de Estados Unidos, con planes de expansión a Canadá, Francia, Italia y Reino Unido a principios de 2026.

La traducción local sin conexión de las Ray-Ban Meta facilita la comunicación en destinos sin cobertura, ahora disponible a nivel global.
Son las primeras gafas de Meta con pantalla integrada. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ray-Ban Meta (Gen 2)

Además, Meta anunció la actualización de la segunda generación de las Ray-Ban Meta, que incorpora varias mejoras solicitadas por los usuarios. La autonomía ahora alcanza las ocho horas de uso normal, con carga rápida que permite recuperar el 50 % de la batería en apenas 20 minutos. El estuche de carga aporta hasta 48 horas adicionales.

La grabación de video admite resolución 3K Ultra HD, y en otoño llegará una actualización de software con dos nuevos modos: hiperlapso y cámara lenta.

Contexto: Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Por último, se añadirá un sistema de mejora de voz para conversaciones en entornos ruidosos, que amplifica el audio de la persona interlocutora a través de los altavoces, facilitando la comunicación.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 18 de septiembre; predicciones para los 12 signos del zodiaco

2. Así es como están estafando a miles de personas con el Seguro Social en Estados Unidos

3. Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

4. Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

5. ¿Qué hace una estatua de Trump sosteniendo una moneda de Bitcoin al frente del Capitolio de Estados Unidos? No es un meme

LEER MENOS

Noticias relacionadas

gafasRealidad aumentadaMeta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.