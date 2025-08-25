Suscribirse

Meta prepara el futuro del metaverso con sus gafas y una pulsera con inteligencia artificial: esto se sabe

A estas dos novedades se le uniría una tercera generación de sus gafas inteligentes.

Redacción Tecnología
25 de agosto de 2025, 2:26 p. m.
Meta ha confirmado que despedirá a 3.600 empleados, un 5% de su personal, para mejorar el rendimiento y la competitividad.
Empresa Meta | Foto: AP

Meta presentará en su evento Connect de septiembre dos nuevos dispositivos: sus primeras gafas con pantalla, conocidas como Hypernova, y una pulsera que permitirá controlarlas.

Meta Connect es el evento de la compañía de tecnología que reúne las novedades en inteligencia artificial y metaverso, incluidos dispositivos. Este año, se celebrará los días 17 y 18 de septiembre.

En este evento, Meta planea presentar Hypernova, el nombre interno que reciben sus primeras gafas inteligentes con pantalla, que se espera que permitan acceder a aplicaciones y notificaciones, aunque sus funciones visuales serán limitadas, según fuentes conocedoras del asunto, han indicado a CNBC. Esta pantalla estará ubicada en la lente derecha y ofrecerá un campo de visión de 20 grados.

Meta planea incluir un 'software' de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes.
Meta planea incluir un 'software' de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes. | Foto: Meta

Aparte, permitirá tomar fotos y grabar videos, hacer llamadas y videollamadas, recibir y enviar mensajes de texto, escuchar música e interactuar con el asistente Meta AI.

La compañía tecnológica habría desarrollado estas gafas junto con EssilorLuxottica. De esta forma, mantendría una colaboración que se inició con las Ray-Ban Meta en 2021, entonces conocidas como (Ray-Ban Stories) y continuó en junio de este año con las Oakley Meta, de diseño deportivo.

Las fuentes también indicaron que las gafas con pantalla tendrán un precio de unos 800 dólares (aproximadamente 3.200.000 pesos colombianos), una cifra que ya anticipó Bloomberg a mediados de agosto.

Reloj inteligente.
Meta planea una pulsera que pueda controlarlas. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Estas gafas, además, contarán con un accesorio que permitirá controlarlas desde la muñeca: una pulsera con sensores que detectan el movimiento de los músculos para transformarlos en comandos para la interacción.

Según el medio citado, Meta ha facilitado recientemente a algunos desarrolladores tanto las gafas Hypernova como la pulsera para que pudieran empezar a probar los dos dispositivos y crear aplicaciones experimentales con inteligencia artificial generativa.

A estas dos novedades se le uniría una tercera generación de sus gafas inteligentes, previsiblemente las Ray-Ban Meta, que incorporarían capacidades de interacción táctiles, como han señalado las fuentes.

*Con información de Europa Press.

