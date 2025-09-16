Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

La nueva actualización iOS 26 ha llegado con muchas novedades, pero también con algunas quejas inesperadas, pues usuarios de iPhone a través de las redes sociales han comentado que después de actualizar, sus teléfonos se calientan más y la batería no dura tanto como antes.

Lo que están viviendo los usuarios

Desde el primer día de lanzamiento, las redes sociales se llenaron de comentarios similares. “Mi iPhone se calienta hasta haciendo cosas sencillas”. Otros compartieron capturas mostrando cómo la batería de su celular se agotaba mucho más rápido que antes de la actualización.

Se me actualizó el teléfono a iOS 26 y está hirviendo 😵‍💫 — Santi (@santimejiiaa) September 15, 2025

con la actualización de ios26 no sienten que el celular se les re calienta? — aleeex (@chocohorneadito) September 17, 2025

iOS 26 está haciendo q mi celular se caliente más q el pinche sol cada 5 min — 999 (@JugoMndo) September 16, 2025

Esse iOS 26 está esquentando muito o meu iPhone. Tanto no uso do dia a dia, como carregando. SOCORRO! 🤯 pic.twitter.com/TXOSTMXzP9 — - (@absolutomayhem) September 17, 2025

Este cambio hizo que los usuarios de iPhone a través de redes preguntarán si algo había salido mal con la nueva versión del sistema operativo y si sería adecuado instalarla o mejor ir por la versión 18.7.

Apple sale a dar explicaciones

Ante la avalancha de reportes, Apple aclaró la situación con un comunicado oficial, la compañía aseguró que estos cambios son completamente normales después de una actualización tan importante como iOS 26.

La nueva actualización no llegó a todos: algunos iPhone ya no podrán instalar iOS 26. | Foto: Getty Images

La explicación es sencilla, cuando instala una nueva versión del sistema, el iPhone necesita hacer mucho “trabajo de casa” que no ve, está reorganizando archivos, actualizando todas las aplicaciones para que funcionen con las nuevas características y adaptándose a los cambios del sistema.

Apple lo reconoció así: “A medida que se añaden nuevas funciones y mejoras, pueden cambiar la forma en que usamos nuestros dispositivos, al explorar y utilizar estas nuevas capacidades (...) Inmediatamente después de completar una actualización, especialmente una versión importante, podrías notar un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico”.

¿Cuánto tiempo va a durar esto?

Lo importante es que no es para siempre, Apple aseguró que estos efectos en la batería son temporales y deberían desaparecer en un par de días. Una vez que iPhone termine de hacer todos los ajustes necesarios en segundo plano, debería volver a funcionar como siempre.

Algunos modelos anteriores recibirán as últimas actualizaciones de Apple. | Foto: Getty Images

Algunas de las nuevas funciones de iOS 26 sí consumen más energía que las anteriores, así que es posible que note pequeños cambios en la duración de la batería. Sin embargo, Apple resalta que: “Apple trabaja continuamente para optimizar estas funciones en las actualizaciones de software para garantizar una larga duración de la batería y una experiencia de usuario fluida”.

¿Qué puede hacer mientras tanto?

La recomendación de Apple es simple, tener paciencia, no necesita restaurar el celular, desinstalar aplicaciones o hacer ningún cambio drástico. Tenga en cuenta que el iPhone está trabajando de manera normal, solo necesita tiempo para adaptarse completamente a la nueva versión.