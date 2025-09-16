Suscribirse

Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Tras la actualización a iOS 26, varios usuarios reportan que la batería de sus iPhone se agota más rápido de lo habitual.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 3:33 a. m.
Reportes en línea indican que iOS 26 podría afectar el rendimiento térmico de ciertos iPhone.
Usuarios de iPhone notan un consumo de energía más rápido después de instalar la actualización iOS 26. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

La nueva actualización iOS 26 ha llegado con muchas novedades, pero también con algunas quejas inesperadas, pues usuarios de iPhone a través de las redes sociales han comentado que después de actualizar, sus teléfonos se calientan más y la batería no dura tanto como antes.

Lo que están viviendo los usuarios

Desde el primer día de lanzamiento, las redes sociales se llenaron de comentarios similares. “Mi iPhone se calienta hasta haciendo cosas sencillas”. Otros compartieron capturas mostrando cómo la batería de su celular se agotaba mucho más rápido que antes de la actualización.

Este cambio hizo que los usuarios de iPhone a través de redes preguntarán si algo había salido mal con la nueva versión del sistema operativo y si sería adecuado instalarla o mejor ir por la versión 18.7.

Contexto: Esta es la razón por la que, por más que intente, su iPhone no se actualizará al nuevo iOS 26 que salió hoy

Apple sale a dar explicaciones

Ante la avalancha de reportes, Apple aclaró la situación con un comunicado oficial, la compañía aseguró que estos cambios son completamente normales después de una actualización tan importante como iOS 26.

El debut de iOS 26 marca un cambio importante, pero también un adiós a varios iPhone antiguos.
La nueva actualización no llegó a todos: algunos iPhone ya no podrán instalar iOS 26. | Foto: Getty Images

La explicación es sencilla, cuando instala una nueva versión del sistema, el iPhone necesita hacer mucho “trabajo de casa” que no ve, está reorganizando archivos, actualizando todas las aplicaciones para que funcionen con las nuevas características y adaptándose a los cambios del sistema.

Apple lo reconoció así: “A medida que se añaden nuevas funciones y mejoras, pueden cambiar la forma en que usamos nuestros dispositivos, al explorar y utilizar estas nuevas capacidades (...) Inmediatamente después de completar una actualización, especialmente una versión importante, podrías notar un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico”.

Contexto: Ahora es más fácil pasar canciones de otras apps a Apple Music, gratis; se transfirieron 1.300 en 3 minutos

¿Cuánto tiempo va a durar esto?

Lo importante es que no es para siempre, Apple aseguró que estos efectos en la batería son temporales y deberían desaparecer en un par de días. Una vez que iPhone termine de hacer todos los ajustes necesarios en segundo plano, debería volver a funcionar como siempre.

Algunos modelos anteriores recibirán as últimas actualizaciones de Apple.
Algunos modelos anteriores recibirán as últimas actualizaciones de Apple. | Foto: Getty Images

Algunas de las nuevas funciones de iOS 26 sí consumen más energía que las anteriores, así que es posible que note pequeños cambios en la duración de la batería. Sin embargo, Apple resalta que: “Apple trabaja continuamente para optimizar estas funciones en las actualizaciones de software para garantizar una larga duración de la batería y una experiencia de usuario fluida”.

Contexto: iOS 26: así se convierten las fotos de la pantalla de bloqueo en 3D con la función ‘escena espacial’ en el iPhone

¿Qué puede hacer mientras tanto?

La recomendación de Apple es simple, tener paciencia, no necesita restaurar el celular, desinstalar aplicaciones o hacer ningún cambio drástico. Tenga en cuenta que el iPhone está trabajando de manera normal, solo necesita tiempo para adaptarse completamente a la nueva versión.

Al final, esto recuerda que las actualizaciones importantes de software, aunque traigan mejoras y nuevas funciones, la mayoría de veces vienen con un período de adaptación.

