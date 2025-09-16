Ahora es más fácil pasar canciones de otras apps a Apple Music, gratis; se transfirieron 1.300 en 3 minutos

Para pasar canciones o álbumes de una aplicación a otra, lo primero que se debe tener en cuenta es el mecanismo por medio del cual se va a hacer el traspaso, ya que buena parte de estos contenidos han sido almacenados por varios años y se puede correr el riesgo de perderlos.

Pasando las canciones de otras Apps a Apple Music

Anteriormente, la función de pasar canciones de una aplicación a otra no estaba disponible para algunas regiones, razón por la cual, se realizaba a través de otros métodos, incluso pasándolas de una en una.

Sin embargo, con las actualizaciones del sistema operativo, ahora es más fácil poder enviar las canciones de otras aplicaciones a Apple Music, para ello deberá:

Paso a paso para transferir gratis música de otras aplicaciones a Apple Music. (Captura en iPhone 13) | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Apple - Semana

Tener una suscripción en Apple Music.

Entrar a ‘Configuraciones’ → luego en la parte de abajo ingrese a ‘Apps’ → posteriormente baje y entré a ‘Música’.

Una vez allí, en la parte de abajo encontrará un aviso de color aazul,el cual dice “Transferir música desde otros servicios”, entre en él.

“Agrega la música guardada y las playlists creadas en otros servicios de música a tu biblioteca de Apple Music”, describe Apple.

En esta parte, se abrirá una ventana para seleccionar desde que aplicación va a transferir la biblioteca y playlist. De momento, esta opción cuenta con 5 aplicaciones disponibles para poder hacer la transferencia:

Amazon Music

Deezer

Spotify

TIDAL

YouTube

Cuando elija la aplicación desde la cual va a pasar las canciones, tendrá que iniciar sesión en ella. Por ejemplo, en esta ocasión, se migraron desde Deezer a Apple Music, entonces se inició sesión en Deezer, se tomó la opción de transferir listas de reproducción, (la totalidad de canciones y álbumes) donde, finalmente, apareció el aviso: “Agregando a tu biblioteca”.

Con un proceso rápido y gratuito, Apple Music se consolida como una opción atractiva para quienes desean cambiar de app sin perder su música. | Foto: Getty Images

En esta ocasión, se enviaron 1.305 canciones y 19 álbumes y fue en menos de 3 minutos que se logró,

Esto sorprende, si se tiene en cuenta que algunas páginas solo permitían una cantidad aproximada de 400 canciones gratis, para transferir más, se debía pagar.