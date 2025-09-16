Tecnología
Ahora es más fácil pasar canciones de otras apps a Apple Music, gratis; se transfirieron 1.300 en 3 minutos
Más de 1.300 canciones y 19 álbumes se transfirieron en menos de tres minutos con una función de migración.
Para pasar canciones o álbumes de una aplicación a otra, lo primero que se debe tener en cuenta es el mecanismo por medio del cual se va a hacer el traspaso, ya que buena parte de estos contenidos han sido almacenados por varios años y se puede correr el riesgo de perderlos.
Pasando las canciones de otras Apps a Apple Music
Anteriormente, la función de pasar canciones de una aplicación a otra no estaba disponible para algunas regiones, razón por la cual, se realizaba a través de otros métodos, incluso pasándolas de una en una.
Sin embargo, con las actualizaciones del sistema operativo, ahora es más fácil poder enviar las canciones de otras aplicaciones a Apple Music, para ello deberá:
- Tener una suscripción en Apple Music.
- Entrar a ‘Configuraciones’ → luego en la parte de abajo ingrese a ‘Apps’ → posteriormente baje y entré a ‘Música’.
- Una vez allí, en la parte de abajo encontrará un aviso de color aazul,el cual dice “Transferir música desde otros servicios”, entre en él.
“Agrega la música guardada y las playlists creadas en otros servicios de música a tu biblioteca de Apple Music”, describe Apple.
En esta parte, se abrirá una ventana para seleccionar desde que aplicación va a transferir la biblioteca y playlist. De momento, esta opción cuenta con 5 aplicaciones disponibles para poder hacer la transferencia:
- Amazon Music
- Deezer
- Spotify
- TIDAL
- YouTube
Cuando elija la aplicación desde la cual va a pasar las canciones, tendrá que iniciar sesión en ella. Por ejemplo, en esta ocasión, se migraron desde Deezer a Apple Music, entonces se inició sesión en Deezer, se tomó la opción de transferir listas de reproducción, (la totalidad de canciones y álbumes) donde, finalmente, apareció el aviso: “Agregando a tu biblioteca”.
En esta ocasión, se enviaron 1.305 canciones y 19 álbumes y fue en menos de 3 minutos que se logró,
Esto sorprende, si se tiene en cuenta que algunas páginas solo permitían una cantidad aproximada de 400 canciones gratis, para transferir más, se debía pagar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cantidad de canciones que tienen otras apps están disponibles en Apple Music, razón por la cual la misma aplicación avisará que hay versiones similares y las podrá seleccionar en reemplazo de las ya enviadas.