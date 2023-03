Atención gamers: Nintendo anuncia una edición de Switch inspirada en The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará el 12 de mayo, pero unos días antes lo hará una edición especial de la videoconsola Nintendo Switch OLED con un diseño inspirado en este título protagonizado por Link.

En ese sentido, Nintendo confirmó la nueva edición de su videoconsola en un nuevo Direct, donde el productor de la saga The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, compartió nuevo metraje de la jugabilidad de este título.

Aonuma señaló que la fase de desarrollo de Tears of the Kingdom ha concluido y que para agradecerles a los seguidores de esta franquicia su paciencia realizaría una breve incursión en el juego para mostrar cómo es el resultado final.

En esta nueva entrega, los jugadores podrán explorar el inmenso mundo de Hyrule, tanto por tierra como surcando los cielos, ya que introduce las llamadas ‘islas celestes’, masas de tierra que flotan en las alturas. Link contará con nuevos vehículos como el paravela, para moverse entre ellas, pero también un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada.

Link tendrá en esta aventura nuevas habilidades, como el poder de retroceso, que repite en sentido inverso los movimientos de un objeto, o la capacidad de fusionar objetos para crear armas con la combinación. Y encontrará nuevos enemigos como el gólem.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se pondrá a la venta el 12 de mayo. Antes, el 28 de abril, Nintendo lanzará al mercado una edición de su videoconsola Nintendo Switch OLED con un diseño inspirado en este título, que incluye el símbolo hyliano de la saga The Legend of Zelda en la cara frontal de la base de la consola.

Nintendo también ha anunciado dos accesorios, un mando Pro de Nintendo Switch, y una funda, ambos con diseños especiales de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que también saldrán a la venta, por separado, el 12 de mayo.

Juegos de Game Boy y Game Boy Advance ya se podrán jugar en la Nintendo Switch

El pasado 8 de febrero, la compañía japonesa celebró un direct en el que dejó noticias esperadas para sus seguidores. Se informó que una serie de juegos, que eran exclusivos de Game Boy y Game Boy Advance, ahora podrán ser encontrados en las tiendas online y jugados en la última consola, la Nintendo Switch.

Es de recordar que el Game Boy fue una consola portátil que Nintendo expidió en 1989, siendo una de las más icónicas de la historia y que hasta el momento continúa entre el top 5 de las más vendidas de la historia. Por su parte, la Game Boy Advance salió al mercado en 2001, retomando lo más querido de esta línea y ofreciendo la última tecnología para los amantes de este clásico.

Ahora, el gigante de los videojuegos está dando la posibilidad a sus seguidores de incorporar juegos que eran para estas antiguas consolas en la tienda online como parte de una ampliación premium, luego de ser adaptados para disfrutar en la videoconsola más novedosa, la Nintendo Switch.

“Se añadirán juegos de Game Boy a Nintendo Switch Online! Redescubrid auténticos clásicos de esta consola portátil como Tetris® y Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, entre otros. Por otro lado, con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podréis disfrutar de un catálogo de títulos de Game Boy Advance que se irá ampliando con el tiempo”, indicaron en su información oficial.

Entre los juegos que seleccionaron para esta ampliación, según indicaron en su página oficial, algunos son:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Mario Land 2

Mario Kart: Super Circuit

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Wario Land 3

Mario & Luigi: Superstar Saga

Kirby’s Dream Land

Kuru Kuru Kururin

The Legend of Zelda: The Minish Cap

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Alone in the Dark: The New Nightmare

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Metroid 2: Return of Samus

