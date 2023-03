Esto es lo que se debe hacer si el lector de huella en Android deja de funcionar

Para muchas personas el lector de huellas se ha convertido en una de las mejores formas para desbloquear el celular, ya que además de hacer que sea una forma muy sencilla de usar el teléfono, también es la más segura para evitar que otro tipo de personas accedan a la información que se encuentra en el dispositivo.

Y aunque sea una de las formas más comunes para desbloquear el teléfono, muchas veces sucede que lector deja de reconocer el dedo de su propietario para acceder a él. Esto suele suceder cuando una mala lectura de huella no permite el acceso, es decir, que la precisión o posición del dedo no es la correcta para que el dispositivo reconozca la huella registrada. Y no se puede descartar que, en algunas ocasiones, los datos del celular estén fallando y la huella ya no esté funcionando.

En estos casos, habrá que volver a registrar la huella para que el equipo reconozca al dueño y pueda recuperar el acceso como lo tenía antes. Para lograrlo, lo primero que habrá que hacer es ingresar a “Ajustes”, hacer clic en “Datos Biométricos y Seguridad”. Posteriormente se debe seleccionar “Huelas Digitales” e ingresar la contraseña o patrón de seguridad.

El Huawei Nova 10 SE tiene su lector de huellas incorporado en el botón de encendido. - Foto: Semana

En ese punto hay que firmarse que huellas previas están registradas en el sistema anteriormente y eliminarlas. Una vez hecho esto, se debe ingresar a “Añadir Huella Digital” para empezar a deslizar lentamente el dedo por sensor de huellas y que quede registrado el nuevo acceso.

No obstante, antes de hacer este tipo de cambios, siempre es recomendable revisar el celular, porque muchas veces la huella está bloqueada o no funciona debido a que al dispositivo le haya caído algún tipo de mugre, que no permita que sea reconocida la huella registrada. Por esto siempre es importante verificar esto antes, para ahorrarse el cambio de huella y asegurarse de estar solucionando el inconveniente.

Muchas personas prefieren el sistema operativo de Android. - Foto: Google

¿En riesgo de perder la privacidad?, populares ‘apps’ para Android fueron detectadas con malware

Así como la creación de aplicaciones evoluciona, los malhechores digitales también hacen de las suyas para poder entrometerse en los dispositivos móviles y robar datos. Por lo general, los ciberdelincuentes introducen malware con el que los usuarios se pueden llegar a ver seriamente afectados y, sin saberlo, instalan apps populares que también resultan ser invadidas por los virus.

Precisamente, se conoció acerca de Hook, un nuevo virus que los hackers idearon con el objetivo de poder acceder a archivos guardados en los aparatos tecnológicos. Ante esto, se desató un ataque en los celulares Android que puso en peligro a más de un usuario.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el blog Computer Hoy, los hackers ya habían creado el virus BlackRock para robar datos bancarios, al igual que el virus Ermac para atacar monederos de criptomonedas.

Entonces, para camuflar este nuevo virus se dio uso a aplicativos que se almacenan en Google Play Store, por lo que cientos de miles de dispositivos móviles sufrieron las consecuencias. Inclusive, esto se produjo porque los hackers tienen una particular forma de utilizar el malware.

El citado escenario web consigna que Hook “ofrece todas las características de sus predecesores (BlackRock y Ermac), sobre los que está construido. Los informes de seguridad aseguran que alquilar el malware para cometer fechorías cuesta unos 5.000 dólares al mes”.

Algunos virus se esconden en las aplicaciones que los usuarios descargan en sus teléfonos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La principal característica por la que el virus hace de las suyas es debido a que puede adquirir el control de los dispositivos. En efecto, amplía las capacidades de acceso remoto y, con ello, puede seguir una serie de pasos hasta lograr efectuar transferencias de tipo bancario.

“Un comando ‘File Manager’ convierte el virus en un gestor de archivos. Esto permite a los hackers descargar archivos concretos de su elección y obtener una lista de todo lo almacenado en el dispositivo”, explica Computer Hoy.

En la misma línea, otro comando sería el que le da acceso a Hook para conservar todos los archivos que se encuentran alojados en la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp. De hecho, puede llegar a pasar que los mismos hackers le den un fraudulento uso a la cuenta enviando mensajes a través del popular aplicativo.

La expansión del malware es notoria, principalmente de la península Ibérica, en total son aproximadamente más de 30 aplicaciones las que se encuentran infectadas con el virus informático. La firma SecneurX comparte algunas de las más conocidas, como: