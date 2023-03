Huawei Nova 10 SE: ¿vale la pena el nuevo smartphone de la marca?

Recientemente, Huawei lanzó un nuevo teléfono que llega como una evolución de un modelo que, según la marca, estaba diseñado para pensado usuarios que necesitarían un teléfono con un equilibrio entre su desempeño y calidad de cámara.

Se trata del ‘Nova 10 SE′, modelo que SEMANA pudo probar por un par de semanas y cuyo mayor potencial radica en su sistema de cámaras funcional.

Ficha técnica Huawei Nova SE 10

Pantalla: OLED 6,67″ / Full HD+ / Tasa de refresco 90 Hz

Dimensiones y peso: 162.4 × 75.5 × 7.4 mm / 184 Gramos

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680G 4G

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 128 GB

Cámara frontal: 16 MP

Cámara trasera: 108 MP / 8 MP UGA / 2 MP macro

Batería: 4.500 mAh / Carga rápida de 66 W

Sistema operativo: Android 12, con la capa de personalización EMUI 12

Conectividad: Wi-Fi / Bluetooth / USB-C

Otros: Lector de huellas en el lateral

Precio: $ 1.899.900

Diseño ligero

Este modelo apuesta por un diseño delgado y muy ligero (tiene 168 gramos de peso) además, la parte posterior del equipo cuenta con un acabado mate que elimina el rastro de las huellas digitales.

El Huawei Nova 10 SE tiene un módulo de cámaras delgado. - Foto: Semana

Igualmente, este dispositivo cuenta con un sistema de cámara triple conformado por dos círculos pequeños. Gracias a ello, el dispositivo cuenta con un estilo poco voluminoso y con un agarre cómodo.

Como ya es costumbre en los últimos teléfonos de la marca, este celular también carece de un puerto 3,5 mm para audífonos y solo cuenta con un puerto tipo USB tipo C en su parte inferior.

Por lo tanto, no será posible usar auriculares de cable mientras que el dispositivo se encuentre conectado a su cargador.

El Huawei Nova 10 SE solo tiene un puerto USB tipo C. - Foto: Semana

Esta configuración obliga al usuario a emplear audífonos inalámbricos, si desea escuchar música o mantener una llamada, mientras la batería del móvil se está cargando.

Sistema de cámaras funcional

En la parte posterior del teléfono se encuentra sistema de cámaras triple que maneja este modelo, el cual es protagonizado por un lente de 108 MP, otro de 8 MP (gran angular) y un sensor de 2 MP de profundidad.

Gracias al lente principal es posible captar imágenes con un alto nivel de detalle, de igual manera, las grabaciones de video tienen la calidad necesaria que actualmente demandan las redes sociales.

Este modelo también sistema de enfoque automático, impulsado por inteligencia artificial, lo cual ayuda a mejorar automáticamente las fotografías que toma el usuario. Agregado a ello, es posible agregar un efecto bokeh o mejorar la iluminación de las imágenes que se toman en escenarios oscuros.

Huawei Nova 10 SE tiene un sistema de cámara triple con dos módulos. - Foto: Semana

Por otra parte, este dispositivo incluye la función de ‘dos vistas’ la cual permite grabar un video utilizando de forma simultánea la cámara fontal y las posteriores.

Esta herramienta permite crear contenidos audiovisuales en un formato que incluye la reacción del autor y las escenas que graban las cámaras traseras del dispositivo.

Potencia que se ajusta al usuario

Este modelo posee una pantalla OLED de 6,67 pulgadas y con una tasa de refresco de 90 hz (rango inferior al modelo Nova 10), con esas características es posible visualizar fotografías, videos u otros contenidos online con una calidad adecuada.

De igual manera, el dispositivo brinda una navegación fluida junto a una buena respuesta cuando se utilizan varias aplicaciones al tiempo. Esto gracias a que el equipo posee 3 GB de RAM virtuales que brindan un impulso de potencia extra cuando se ejecuta una app demandante.

No obstante, es preciso aclarar que este teléfono no está diseñado para jugar videojuegos exigentes, y algunos títulos no ofrecerían una buena experiencia de juego cuando se ejecutan con su máxima calidad gráfica.

En cuanto a memoria de almacenamiento, el móvil dispone de 128 GB, junto a un par de gigas extra a las que el usuario puede acceder mediante el servicio de almacenamiento en la nube Huawei Cloud.

Finalmente, el equipo posee una batería de 4.000 mAh y también dispone de un sistema de carga rápida de 66 W. El cual permite llegar de 0 al 100 % de carga poco menos de 30 minutos.

El Huawei Nova 10 SE tiene su lector de huellas incorporado en el botón de encendido. - Foto: Semana

Sistema operativo intuitivo pero sin Google

El equipo trabaja EMUI 12, una capa de personalización basada en Android 12, por ello la interfaz es sumamente intuitiva y sencilla de usar para los usuarios Android.

De manera que para emplear funciones como el modo oscuro, bluetooth o el modo avión, se tendrán que ejecutar pasos muy similares a los que se realizan en un equipo Android.

No obstante, el dispositivo no cuenta con acceso a Play Store u otros servicios de Google, por ello en este teléfono es necesario descargar las aplicaciones desde el servicio ‘AppGallery’, en esa misma plataforma se podrán realizar las actualizaciones de las aplicaciones que se instalen.

A pesar de que el dispositivo no permite la descarga de plataformas de Google (Gmail, Google Maps, Lens, entre otras), es posible acceder a YouTube, Drive o Gmail desde el sitio web de esos servicios.

De igual manera, es posible obtener algunas apps disponibles en Play Store, mediante el uso de la plataforma GBox (servicio que se puede obtener desde AppGaller).

El Huawei Nova 10 SE tiene una pantalla OLED. - Foto: Semana

Conclusiones

En líneas generales, este teléfono ofrece un desempeño que se adapta a las necesidades de un usuario estándar y su sistema de cámaras cuenta con características que serían de gran utilidad para instagramers, tiktokers y creadores de contenido en otras plataformas digitales.

Además, su rendimiento es bastante equilibrado y ello ayuda a que el teléfono responda bien cuando se utilizan varias apps al tiempo.

Pese a que este modelo no tiene acceso al ecosistema de Google, se puede acceder a casi todas las plataformas de la compañía mediante un navegador web. Por lo tanto, es un equipo funcional para quienes no dependen de los servicios de la gran ‘G’.